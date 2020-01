Se Lindviks seierssvev i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

Etter å ha vunnet fredagens kvalifisering startet Lindvik sist i den første omgangen. Det presset taklet 21-åringen uten problemer og svevde 133 meter i sin duell mot polske Viktor Polásek.

Dermed ledet Lindvik etter førsteomgang med 1,3 poeng ned til polske Dawid Kubacki og jaktet karrièrens andre verdenscupseier og presset var absolutt tilstede da han skulle hoppe sist også i finaleomgangen.

Forholdene var ikke på hans side, men Lindvik gjorde jobben selv og hoppet 120,5 meter og tok sin andre strake hoppukeseier.

– Hva er den gutten laget av?! Nå eier du verden, Marius Lindvik, utbryter TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

– Nå har jeg det helt nydelig. Det kan ikke bli bedre, faktisk, sier vinneren selv til TV 2.

Rett etter triumfen var et faktum ble han gratulert av foreldrene.

– De er nok meget stolte, kan jeg tenke meg. Det er veldig gøy at de er her. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, sier 21-åringen, før han haster videre til premieutdelingen.

I bunnen av Bergisel-bakken var foreldrene i ekstase da poengsummen ble lest opp.

– Det var en sånn lettelse som gikk gjennom meg. Det er helt fantastisk, helt rått, roper pappa Trond Lindvik.

– Jeg skjønner ikke! «Lugnheten» har han etter mor, råskapen etter meg, sier han og ler.

Lindvik klatrer forbi Ryoyu Kobayashi og Karl Geiger i hoppukesammendraget. Han er drøyt ni poeng bak ledende Dawid Kubacki før det avsluttende rennet i Bischofsofen.

Kubacki ble nummer to, 1,3 poeng bak Lindvik. Mens Daniel Andre Tande tok tredjeplassen og sikret to norske på pallen i Innsbruck.

Tande: – Hadde ingen tro på pallen

Etter førsteomgang lå Tande på tolvteplass, men hoppet seg til pallplass i finaleomgangen - tross vanskelige forhold.

– Jeg har det jævlig godt. I det andre hoppet føler jeg at jeg virkelig gjør et klassehopp. Jeg hadde absolutt ingen tro på at jeg skulle klare å hoppe meg opp på pallen, sier Daniel-André Tande til TV 2.

Han har stor tro på at Lindvik kan ta hoppukeseieren.

– Han er i bedre form en Kubacki i øyeblikket. Det blir jævlig bra i Bischofsofen, slår Tande fast.

Forfang har tro på at Lindvik kan lande sammenlagtseieren.

– Han er sterk om dagen. Han er vant til å vinne fra kontinentalcupen. Det virker som han tar det her lett, gliser tromsøværingen.

Etter førsteomgang lå Johann André Forfang på tredjeplass etter sitt svev på 131 meter. Robert Johansson lå på delt åttendeplass med sine 127 meter.

For Johansson var ikke forholdene på lag og det ble et hopp på 115,5 meter i finaleomgangen. Han endte på 17.plass. Forfang hoppet 120,5 meter på sitt siste hopp som holdt til syvendeplass.