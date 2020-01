Det gjenstår én dag av Tour de Ski. Det er til gjengjeld den etappen som skiller mest i Tour de Ski.

Løperne skal opp Alpe Cermis, men før den tid venter det som tidligere har vært en transportetappe ned til foten av bakken. Slik blir det ikke i år.

Da er det nemlig fellesstart på Tourens siste dag. De norske løperne frykter knall og fall i den trange løypen som forbinder stadion med alpinbakken.

– Jeg synes det er noe forbanna tull. Det må gå an å si, sier Pål Golberg.

– Det skal ikke mer enn én kronidiot til for at det blir helt krise. Vi får håpe at alle er disiplinerte. Hensikten er sikkert at det skal bli mer spennende, men vi utøvere synes ikke det er spennende med knall og fall. Vi har sportslig fokus. Skal vi få det til i morgen, krever det at alle er veldig disiplinerte, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Basert på det som har skjedd i Tour de Ski så langt, er det ingen grunn til å tro at det skal gå knirkefritt. Åpningsetappen i Sveits ble kaotisk.

– Det var en slåsskamp ut av en annen verden der ute, uttalte Simen Hegstad Krüger da.

– Cowboyer

Det ble også hektisk på stavpost på fredagens fellesstart. Hans Christer Holund var ikke spesielt fornøyd med hvordan enkelte utøvere oppførte seg.

– Det er en del villbasser i feltet. Det er en håndfull menn vi vet er bajaser. Cowboyer. Går man ved siden av dem er det smarteste å trekke seg unna. De tenker ikke, sier Holund.

Dersom man havner i grøften på vei ned til alpinbakken kan det fort bli smertefullt.

– Noen steder er det gress, noen steder asfalt. Jeg er redd for at det kommer til å gå ille, men de har vel bra kontroll på det de som har bestemt det her, sier Golberg.

– En sensasjon om jeg vinner

Konsentrasjonsprøven ned til alpinbakken blir avløst av en syrefest opp til toppen. Therese Johaug er storfavoritt til å vinne blant kvinnene, selv om Astrid Uhrenholdt Jacobsen bare ligger tre sekunder bak.

– Det ville vært en stor sensasjon om jeg skulle vinne. Vi har ulike kvaliteter. Jeg har fått bra betalt for de kvalitetene jeg har de siste to dagene. Hun får godt betalt for sin ekspertise i morgen. Det ville overraske meg om noen tar henne i morgen, sier Jacobsen, som aldri har fryktet smerten som venter i monsterbakken.

– Hvis du spør en kvinne som har født, er jeg sikker på at det er ganske mye verre. En fødsel pleier å vare i mer enn tjue minutter. Man må klare å tåle å gå opp monsterbakken, sier Jacobsen.