Johaugs beskjed til Jacobsen: – Må studere resultatlistene

– Klart jeg kan bli bedre til å gå i felt. Mye av det som skjedde i går kom på grunn av jeg datt i den første svingen. Jeg kom meg bra ut, men falt. Jeg ble litt stiv da jeg prøvde å gå meg opp til gruppen foran, forklarer Johaug.

Med tre sekunder ned til Jacobsen før det som har vært hennes sterkeste etappe, ligger alt til rette for at Johaug vinner Tour de Ski for tredje gang.

Jacobsen innser at det blir vanskelig å slå Johaug.

– Jeg vet ikke hvor mange ess jeg har i ermet. Mitt sterkeste kort er at jeg er ganske god til å beholde roen. Jeg kan jo håpe at det blir utslagsgivende. Jeg kommer ikke til å gi meg før det er helt over, sier hun.

Johaug har også planen klar.

– Det blir viktig å beholde roen til man kommer ned til bakken. Så er det kvinne mot kvinne, sier hun og smiler.