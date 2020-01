Ifølge tiltalen startet mishandlingen av jenta da hun var åtte år gammel.

Kvinnen skal blant annet ha tvunget jenta til å spise mer mat enn hun ønsket, noe som førte til at hun brakk seg eller kastet opp.

Hun skal også ha blitt låst inne i leiligheten mens stemoren og jentas far var på jobb.

Stemoren skal også ha vekket jenta om natten og skjelt henne ut, og hun skal ha tvunget jenta til å se på skrekkfilm med 18-årsgrense for deretter å skremme jenta med å si at noen lå under senga hennes.

Kvinnen skal også ha brent opp ulike ting som tilhørte stedatteren, og ved ett tilfelle skal hun ha knust mobiltelefonen hennes med en hammer.

Ifølge tiltalen truet stemoren jenta med at hun ville bli kastet ut av hjemmet, og at det var spioner på skolen hennes, og at hun derfor måtte passe på hva hun gjorde.

Jentas far er tiltalt for medvirkning til mishandlingen fordi han skal ha vært til stede under flere av kvinnens handlinger uten å gripe inn.

Oslo tingrett har satt av fem dager til rettssaken mot de to.

(©NTB)