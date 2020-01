Hamburgeren ble kjøpt på McDonalds i Logan, Utah, 7. juli 1999, og den ble tatt vare på fordi David Whipple ville bruke den under forelening om enzymer og forråtnelse.

Først ble hamburgeren liggende i en lomme - hvor den ble glemt i flere år. Da jakken skulle gis bort i 2013, dukket hamburgeren opp igjen, og et nyhetsinnslag om Davids burger gikk viralt.



Siden har burgeren ligget urørt i en BigMac-boks av tinn i seks år til.

Den lokale TV-stasjonen 2News tilstede da den 20 år gamle hamburgeren ble pakket ut igjen.

Kvitteringen er også tatt var på. Den viser at burgeren ble kjøpt 7. juli 199 for 79 cent.

Papiret er litt slitent. Det samme er kvitteringen, men Hamburgeren ser nesten helt fersk ut.

– Det er bare sylteagurken som har råtnet, sier David, og ser på konturen av en gammel sylteagurk på hamburgerbrødet.

Litt snusing avslører at både kjøttet og hamburgerbrødet lukter papp.

– Jeg venter bare på at noen skal tilby meg masse penger for den slik at jeg kan pensjonere meg, spøker David.