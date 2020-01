Saken oppdateres med video og reaksjoner!

En svært spennende startsekser i herrenes sprintfinale i Val di Fiemme, med Russland mot Norge.

De tre store sammenlagtfavorittene Johannes Høsflot Klæbo, Sergej Ustiugov, Aleksandr Bolsjunov var alle i finalen sammen med Gleb Retivykh og Andrey Melnichenko og Pål Golberg.

Klæbo fikk problemer halvveis, men hang på i tet. På oppløpet sprintet han seg til seieren foran Ustiugov på andreplass og Bolsjunov på tredjeplass. Golberg tok fjerdeplassen.

Lørdagens resultater gjør at Klæbo ligger ett sekund foran Bolsjunov i sammendraget og 15 sekunder foran Ustiugov.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var eneste norske som tok seg videre til kvinnenes sprintfinale. Der ble hun nummer to bak slovenske Anamarija Lampic. Dermed leder Therese Johaug med tre sekunder foran Jacobsen i sammendraget i Tour de Ski.

Bolsjunov brøt staven

Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg ga alt i semifinalen og tok seg direkte videre. Like enkelt ble det ikke for Aleksandr Bolsjunov som brakk staven på oppløpet, men tok seg videre på tid da ikke Sergej Ustiugov eller Gleb Retivykh klarte å matche ham på tid.

Dramatikk for Røthe

Klæbo hadde ingen problemer med å ta seg videre til semifinalen og vant det første heatet. Han fikk med seg Denis Spitsov.

Pål Golberg fulgte opp i det andre heatet hvor han ble nummer to bak Aleksandr Bolsjunov.

I heat nummer tre var det ingen nordmenn, men Sebastian Eisenlauer og Iivo Niskanen tok seg videre.

Det ble kaos og fall da Sjur Røthe gikk det fjerde heatet. Nordmannen gikk i mål bak Segej Ustiugov, men et sporskifte de siste meterne gjorde at flere falt. Juryen så på situasjonen og konkluderte med at Andrej Larkov var skyld i kaoset. Han fikk gult kort. Røthe gikk videre.