Norge har et styrkebidrag på om lag 70 personer i Anbar-provinsen i Irak, som inngår i Operation Inherent Resolve.

Lørdag opplyste det tyske forsvaret at denne opptreningen midlertidig stanses, og at det gjelder for soldater fra alle land som deltar i koalisjonen.

Talsperson Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter overfor NTB at den midlertidig stansen også gjelder for de norske styrkene, og at de avventer sikkerhetssituasjonen.

De norske soldatene skal fortsatt bli i Irak, opplyser Stordal. Oppmerksomheten rettes nå mot styrkebeskyttelse og oppgaver knyttet til å passe på leirer.

Danmark og Sverige har også bekreftet at aktiviteten blir satt på vent.

Forhøyet beredskap

Reuters siterte lørdag fra et brev som det tyske forsvaret fredag delte med tyske folkevalgte etter at den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad.

I brevet heter det ifølge Reuters at forhøyet beredskap for alle styrker i Irak som inngår i Operation Inherent Resolve, gjør at opptreningen av irakiske sikkerhetsstyrker midlertidig stoppes.

Iran har truet med alvorlige hevnangrep, en trussel som også Irans allierte, som Jemens houthimilits og Libanons Hizbollah-milits, har sluttet seg til.

Mange deltar

Våren 2015 ga regjeringen sitt samtykke til å sende norske styrkebidrag til Arbil i Nord-Irak, men det ble i 2017 besluttet at de skulle flyttes til Anbar-provinsen sørvest i landet, der de holder til nå. Det norske bidraget har som oppgave å gi råd og trene sikkerhetsstyrker.

Koalisjonen ble opprettet etter at Irak ba USA om å bidra militært i kampen mot IS, og den består av en kjernegruppe på 20 land som Norge er en del av.

En anonym amerikansk forsvarskilde sier til nyhetsbyrået AFP at koalisjonen trapper ned av sikkerhetshensyn.

