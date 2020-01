– Operasjonen var vellykket, sier 37-åringen til TV 2 på telefon fra sykesengen i danske Herning.

Myrhol skulle egentlig vært i Frankrike med håndballherrene for å lade opp til til EM på hjemmebane, som starter fredag. I stedet måtte han melde forfall. Han har hatt problemer med tarmen hele høsten. Han var likevel innstilt på å gjennomføre mesterskapet, men da han rett før jul ble sendt til sykehus i ambulanse på ferie med familien på Gran Canaria, innså han at det ikke ville gå.

– Det var sterke smerter, men det føltes likevel ikke så veldig dramatisk å bli hentet av sykebil. Jeg var dårlig i noen dager, men så ble jeg plutselig i fin form igjen. Da kom tankene om jeg likevel burde melde meg klar til tjeneste igjen. Men jeg er veldig glad og trygg på beslutningen om å ta operasjonen nå, forteller han.

Morfin for å dempe smertene

På morgenkvisten 2. januar ble han lagt under kniven.

– Det sto dårlig til med den delen av tarmen som var syk, og legene fjernet 25 cm av den, sier Myrhol.

Når vi snakker med ham lørdag morgen går han fortsatt på morfin.

– Operasjonen var vellykket og legene er positive. Men jeg var dårlig i natt og i går, så det er fortsatt mye smerter. Jeg blir derfor på sykehuset til jeg føler meg litt bedre.

Myrhol - som til daglig spiller i den danske toppklubben Skjern - føler seg trygg på at han kommer tilbake på håndballbanen, og at dette ikke vil påvirke karrieren i negativ retning. Han har imidlertid ikke satt en dato for et comeback.

– Det er altfor tidlig å si, men planen er å komme tilbake denne sesongen. Jeg har en god avtale med klubben om at jeg skal få bruke den tiden det tar. Nå handler det først og fremst om å komme seg opp av senga og ta det skritt for skritt.

-Strukket strikken for langt

Fredagskvelden benyttet Myrhol til å følge Norges kamp mot Danmark i Golden League, som endte med to-målstap.

– Kampen i går bar preg av at det var første kamp i oppkjøringen. Noen av gutta virket litt tunge, så jeg håper det slipper opp litt mer inn mot søndagens Serbia-kamp, og at de spiller på seg selvtillit gjennom mesterskapet. Men det er EM; det er det desidert tøffeste mesterskapet. De må treffe fra dag 1. I så måte var det godt å se at Sander Sagosen og Torbjørn Bergerud var i godt slag. Det blir to viktige spillere.

– Hvordan blir det for deg å ikke få spille EM, som starter neste helg?

– Jeg har vært mer lettet enn skuffet over å miste EM. Jeg har strukket strikken for langt i høst. Den mentale påkjenningen med å ha det vondt, og få stadige tilbakefall, har vært tøft for psyken. Det jeg har gledet meg mest til nå har vært å få unnagjort operasjonen, få fjernet det som er sykt og starte på nytt.