Saken oppdateres!

Under et døgn etter at Kristian Thorstvedt (20) ble klar for Genk, er etter det TV 2 erfarer Mats Møller Dæhli (24) også på vei til klubben.

Møller Dæhli skal være på medisinsk sjekk i Genk lørdag formiddag og det skal kun være få ting som gjenstår før en overgang er i orden.

Genk håper at 24-åringen blir med laget som drar på treningsleir til spanske Benidorm senere lørdag.

Møller Dæhli kommer fra den tyske klubben St. Pauli hvor han har vært siden 2017. Han har tidligere spilt i Freiburg, Cardiff og Molde.

TV 2 har ikke lykkes å få kontakt med Genks sportsdirektør Dimitri De Condé.