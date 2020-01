Sikkerhetssituasjonen i Midtøsten anses som kraftig forverret etter at et amerikansk droneangrep tok livet av den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i Bagdad natt til fredag.

– Farlig

– Situasjonen er veldig farlig fordi det har vært et direkte angrep fra en stat på en annen statsperson, og det er sverget hevn for dette, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets Høgskole til TV 2.

Det er ikke mange som tviler på at et hevangrep kommer til å skje, men hvordan er mye mer usikkert.

– Det er ingen automatikk i hva slags svar Iran kommer til å gi på denne hendelsen. Et direkte angrep på USA, anser de fleste for å være for alvorlig. Det vil føre Iran i åpen krig med verdens eneste supermakt, sier Slensvik.

En rekke muligheter

– Det man tror er mer sannsynlig er at det forsetter som aktivitet gjennom millitser, eller cyberangrep - altså ikke direkte sporbart fra Iran, sier han.

Fakta om attentatet på Soleimani Lederen for den iranske Revolusjonsgardens elitestyrke, general Qasem Soleimani, ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar.

En amerikansk MQ-9 Reaper-drone avfyrte minst tre missiler mot to biler da de forlot flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad.

Droneangrepet ble utført av en amerikansk spesialstyrke, underlagt Joint Special Operations Command.

Pentagon bekrefter at Soleimani var mål for angrepet.

Amerikansk og israelsk etterretning hadde i lengre tid overvåket Soleimanis bevegelser.

USA skal ha fått kjennskap til den iranske generalens besøk i Bagdad takket være opplysninger fra informanter, elektronisk overvåking og andre former for overvåking.

Foruten Soleimani ble minst fem andre mennesker drept i angrepet, blant dem nestlederen i Hashed al-Shaabi, også kjent som Folkets mobiliseringskomité, Abu Mahdi al-Muhandis.

Den mektige irakiske militsorganisasjonens PR-sjef Mohammed Ridha Jabri var også blant de drepte.



Kilde: New York Times

Orlogskapteinen tror amerikanske soldater i Midtøsten, eller amerikanske offisielle mål er mest utsatt for hevnangrep, men han minner på at Iran også tidligere har gjennomført aksjoner på fremmed jord både i Europa, Asia og Sør-Amerika.

TV 2s utenriksreporter Pål T. Jørgensen, frykter attentatet på generalen fører til mer ekstremisme.

– Iran kommer til å hevne seg, men ingen vet når, hvor eller hvordan, sier han.

– Det kan være alt fra å minelegge Persiabukta, til terrorangrep i USA. Iran har trolig sovende terrorceller i USA, sier Jørgensen.

Styrket tilstedeverelse

USA varslet fredag at de vil sende ytterligere 3000 soldater til Midtøsten. De amerikanske forsterkningene reflekterer bekymring for et mulig iransk gjengjeldelsesangrep.

Soleimani var lederen for Revolusjonsgardens elitestyrke. Han beskrives som den nest mektigste mannen i Iran, og har vært sentral i alle Irans militære operasjoner i utlandet - også i kampen mot IS.

President Donald Trump har tidligere lovet at han vil trekke amerikanske soldater ut fra alle konflikter i Midtøsten, men siden mai har Trump-administrasjonen sendt 14.000 ekstra soldater til Midtøsten.

Det var i mai at USA for første gang anklaget Iran for å planlegge angrep mot amerikanske interesser.

Trump-ordre

Trump har uttalt at det var han som beordret drapet på Soleimani. Samtidig hevdet han at den iranske generalen har drept og såret mange amerikanere, og at han planla å drepe mange flere. Kongressen ble ikke informert om droneangrepet.

Forholdet mellom Iran og USA har spisset seg til etter at USA trakk seg fra den internasjonale atomavtalen med Iran og innførte både gamle og nye sanksjoner mot landet.

Sanksjonene har hatt store konsekvenser for iransk økonomi og levekårene til den iranske befolkningen.