Siden midten av uken har australske nødetater fryktet denne dagen.

– Det vil bli en lang og vanskelig dag for alle, advarer brannsjefen i et av distriktene i brannherjede New South Wales, Shane Fitzsimmons.

Temperaturer på godt over 40 grader i de brannherjede delstatene New South Wales og Victoria gjør slukkingen av de massive brannene ekstremt farlig og vanskelig.

– Vi har sett denne katastrofen eskalere til et helt nivå, uttalte statsminister Scott Morrison på en pressekonferanse lørdag.

Lørdag målte hovedstaden Canberra sin høyeste temperatur noensinne, ifølge australske ABC. Da ble det målt 42,9 grader. Penrith i brannrammede New South Wales målte 48,6 grader. På kysten av delstaten Victoria er himmelen dypt mørkerød rett før klokken 15.30 lokal tid, melder australske ABC.

Setter inn soldater

Natt til lørdag norsk tid kom meldingen om at han har besluttet å sette opp mot 3.000 soldater inn for å hjelpe nødetatene med å slukke brannene. Det er også satt av midler til å fremskaffe fire fly som skal dumpe vann over brannne, melder BBC.

I tillegg jobber over 3000 brannfolk med å slukke de 137 brannene som fortsatt pågår.

Siden september har minst 23 personer omkommet som følge av brannene. Mange er meldt savnet, og så langt er over 1.500 boliger rasert av flammene.

For sent å flykte

Innbyggerne i flere distrikter av New South Wales har fått beskjed om at det er for sent å flykte, melder ABC.

Lørdag har tre av brannene i den sørlige delstaten Victoria nådd hverandre, og utgjør nå én brann som er 6.000 hektar stor, melder BBC. Lokale styresmakter har allerede erklært krisetilstand i flere områder, og har bedt innbyggerne om å forlate området. 21 personer er fortsatt savnet, ifølge kanalen.

I tillegg skaper brannene i Victoria tordenbyger med sterke, destruktive vindkast, skriver ABC.

– Eget værsystem

– Når branner blir såpass intense, kan de skape sitt eget værsystem. En kan se det samme ved vulkanutbrudd, der en i visse tilfeller kan se lynnedslag i røykskyen. Det er samme prinsippet her, sier Cecilie Villanger, vakthavende meteorolog ved StormGeo.

Hun forteller at dette fenomenet da blir uavhengig med alt annet rundt.

– Luften over brannen blir veldig varm, og stiger raskt. Tilførselen av kald luft fra bakken gjør at det skapes en oppovergående virvel av luft. Det danner skyer, der torden kan oppstå.

Meteorologen sammenligner værfenomenet med en varm dag på Østlandet.

– Om en har en skikkelig varm formiddag, kan en ofte få en ettermiddag med torden. Prinsippet er det samme, men i dette tilfellet er snakk om en helt annen varme, sier hun.

Fare for tordenvær uten regn

Den australske meteorologen Grace Legge advarer mot «tørt tordenvær» som kan komme til å forekomme gjennom lørdagen.

– Da snakker vi om tordenstormer som ikke kommer til å produsere regn, et par millimeter på det meste. Det er ingen sjanse for at stormene slukker brannene av seg selv. Om noe tar fyr som følge av et lynnedslag, kommer det ikke regn. Det er en risikabel situasjon å være i. Det er fare for at dette vil skje i New South Wales gjennom dagen, sier hun til ABC.