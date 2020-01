Den 74 år gamle popstjernen Rod Stewart og hans eldste sønn, Sean, må møte i retten etter en situasjon som oppsto i Palm Beach i Floria på nyttårsaften, skriver magasinet People.

Ifølge et rettsdokument avisen har fått tilgang mener politiet at de ha vært involvert i en voldsepisode som oppsto da Stewart, sønnen og følget deres ikke kom inn på et privat arrangement.

– Gruppen ble da høylytte og begynte å bråke. De nektet å følge beskjeden de fikk om å forlate stedet, står det i dokumentet.

Nå må de begge møte i retten 5. februar.

Ifølge politiets rapport skal popstjernens 39 år gamle sønn ha dyttet en av sikkerhetsvaktene ved arrangementet, før Stewart slo vakten i ribbeina.

Stewart, som er kjent for å være den hese stemmen bak «Maggie May» ''Da Ya Think I'm Sexy» og «Some Guys Have All the Luck», ble i 2016 slått til ridder av dronning Elizabeth for sin innsats for musikken og veldedighet