Antallet drepte er fortsatt uklart. Reuters melder at seks personer er drept, mens nyhetsbyrået AP melder at fem skal være drept.

Temperaturen er høy mellom Iran og USA etter at det ble kjent natt til fredag at den fremtredende iranske militærtoppen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep. Likvideringen av generalen har sendt sjokkbølger gjennom verden, og flere frykter nå en storkrig.