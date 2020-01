Etter 0-2-tapet for Arsenal kritiserte Robin van Persie Manchester United-manageren.

Den tidligere spisstjernen reagerte på at Ole Gunnar Solskjær smilte i intervjuet etter kampen, og etterlyste mer sinne hos kristiansunderen.

Van Persie uttalte dessuten at spillerne manglet frykt for manageren sin.

– De trenger en kampplan og litt frykt for treneren. Som spiller må du være klar over at dersom du ikke tar løpene du skal, eller pasningene, vil du bli straffet og ikke få spille neste kamp, sa nederlenderen som ekspert for BT Sport.

På pressekonferansen foran cupkampen mot Wolverhampton ble Solskjær konfrontert med kritikken. Han kremtet før han avbrøt reporterens spørsmål da van Persie ble sitert på at man ikke burde smile etter et tap.

Robin van Persie kritiserte Ole Gunnar Solskjær etter tapet for Arsenal. Foto: Oli Scarff

– Jeg kjenner ikke Robin, og han kjenner ikke meg. Han har nok ikke rett til å kritisere min managerstil, sa Solskjær med hevet stemme.

– Og jeg kommer ikke til å forandre meg. Det er klart, lød det videre fra 46-åringen, før han rundet av pressekonferansen med:

– Ja, han tok mitt nummer 20, og det er nok det eneste han kommer til å ta fra meg også.

Britiske medier er overrasket over Solskjærs opptreden. The Telegraph kaller det en «eksplosiv pressekonferanse», og påpeker at det er sjeldent å se nordmannen svare på den måten.

Kristiansunderen ble også oppgitt etter en rekke spørsmål om Paul Pogba.

Lørdag møter de røde djevlene Wolverhampton i FA-cupen. For Solskjær begynner det å bli tynt i rekkene. Scott McTominay er ute i to måneder, mens Paul Pogba trolig er ute i én. Jesse Lingard og Anthony Martial er dessuten usikre til kamp på grunn av sykdom.