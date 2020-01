16 år gamle Maud Angelicas minneord om sin avdøde far gjorde sterke inntrykk i store deler av Norge under og etter begravelsen fredag.

I etterkant ble Ari Behns eldste datters ord hyllet av både statsminister Erna Solberg og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg. Haddy Njie uttalte fredag at talen kan bidra til å redde liv.

– Hun klarte å se andre som enten er i hennes situasjon eller som tror det ikke finnes noen løsning, det tror jeg rett og slett reddet liv, uttalte Njie da.

Får støtte

Det er generalsekretær i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (Leve), Terese Grøm, enig i.

– Jeg tror og håper at hennes direkte oppfordring, fra et ungt menneske i sorg, og hennes oppfordring til å søke om hjelp om du sliter med psykisk sykdom eller livet, og går med selvmordstanker, kan føre til at flere ber om hjelp. At det finnes en annen vei enn å ta sitt eget liv. Jeg tror hennes budskap rykket i oss, det satt, sier hun.

Hun mener at dette er et budskap mange trenger å høre, og på sikt kan bidra til å redde liv. Det er Fredrik Walby, psykologspesialist og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, enig med.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Helsenorge.no

En rekke organisasjoner er involvert i arbeidet med forebygging av selvmord. Enkelte av dem har støttegrupper og hjelpetelefoner. Se oversikten her.

– Det beste vi kunne håpe på

– Både ved å være såpass åpen om hele konteksten, altså at Ari Behn gjennom lang tid hadde slitt med psykisk sykdom, samtidig som hun beskrev han som en tilstedeværende og på mange måter genial far. Det ga et rikere bilde av han. Man skjønner mer hva som har skjedd, og det blir mindre svart-hvitt, sier han.

– Det har vært elementer av glorifisering og romantisering av situasjonen, og hun satte på forbilledlig vis ord på at slik er det faktisk ikke. Selvmord er dypt tragisk, fortsetter han.

Han forteller at han har fryktet smitteeffekt de siste ukene som følge av det han omtaler som et endimensjonalt bilde av saken, uten kontekst.

– Jeg tror Mauds tale var det beste vi kunne håpe på, og som kan være med på å moderere smitteeffekten.

Trenger mer innsats

Walby mener Norge trenger en sterk innsats på alle nivåer i selvmordsproblematikken.

– Vi må sørge for at hjelpen finnes, noe den gjør i stor grad i Norge, men den må også nå de rette menneskene, og at den oppleves som nyttig og er god nok, sier han.

– Dette er en jobb vi må gjøre sammen. Vi må ruste vår samfunnstruktur. Det handler ikke bare om den akutte krisen. Selvmordsforebygging starter tidlig og bredt, sier Grøm i Leve.