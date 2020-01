Emilie (18) med på gjev UEFA-liste – drømmer om Ballon d'Or

Nylig la Det europeiske fotballforbundet (UEFA) ut en liste over ti kvinnelige spillere å se opp for i 2020.

På den var en 18 år gammel trønder med, nærmere bestemt Trondheims-Ørns Emilie Bragstad.

Særlig prestasjonene hennes under sommerens J19-EM trekkes frem. Der scoret den anvendelige midtbanespilleren tre mål, til tross for at hun bare var 17 år.

Selv hadde hun ikke anelse om kåringen – inntil en lagvenninne på U19-landslaget sendte henne linken.

– Det er selvfølgelig veldig kult å bli lagt merke til. Og det var litt artig at det kom etter mitt første mesterskap òg, selv om det ikke gikk helt veien for laget, sier Bragstad til TV 2.

Dropper russefeiring

Samtidig etablerte hun seg som en fast brikke på Trondheims-Ørns midtbane. I september skrev hun under på en ny kontrakt. Bare to dager senere smalt det: Bragstad pådro seg et tretthetsbrudd i foten, og mistet resten av sesongen.

TÅRNHØY: Med sine 188 centimeter er Emilie Bragstad en svært duellsterk spiller. FOTO: Thomas Bløndal, Norges Fotballforbund

Hun driver fortsatt med opptrening, men slår fast at hun blir klar i god tid til sesongstart.

– Jeg kan få tilbakefall, så det er derfor opptreningen tar så lang tid, forklarer hun.

Fotballen kombinerer hun med videregående skole. Hun går et fireårig løp, noe som er tilrettelagt i samarbeid med Trondheims-Ørn for at lovende fotballspillere skal kunne satse for fullt. Til våren skal klassekameratene være russ. Det spørs hvor mye de får se til Bragstad under feiringen.

– Det blir en rolig affære der. Jeg har bestilt russedress og sånn, men det er litt mer for å ha det. Det blir bare for å bruke den på skolen med resten av klassekameratene, forsikrer hun.

Drømmer om Ballon d'Or

Bragstad trener nemlig én til to ganger om dagen, og har hårete mål som fotballspiller. På kort sikt er det å komme seg til utlandet og kunne leve av fotballen.

– Kanskje det blir mulig i Norge etter hvert, men det er et stykke å gå der ennå. Jeg har lyst til å komme meg til utlandet og prøve å møte spillere i andre ligaer. Og A-landslaget er et mål.

Drømmen er en dag å vinne Ballon d'Or.

– Det hadde vært utrolig kult. Det er viktig å ha store drømmer som er vanskelige å oppnå. Da vil man jobbe hardt for å kunne nå de drømmene, poengterer det trønderske stortalentet.

– Men da er det utrolig viktig å holde seg skadefri og trene godt. Jeg tenker mer kortsiktig og tar det som det kommer. Jeg er fortsatt ung, og har mange år foran meg, understreker hun.

Går i farens fotspor

18-åringen er datteren til den tidligere stopperkjempen Bjørn Otto Bragstad. Han var en viktig brikke for Rosenborg i storhetstiden, og fikk dessuten med seg 15 A-landskamper.