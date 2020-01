Morten Hegseth avslører hemmeligheter fra Love Island-villaen

Søndag er det premiere på TV 2s nye realityprogram Love Island, og innspillingen startet fredag denne uken.

Dagen før deltakerne inntok villaen, fikk TV2.no være med programleder Morten Hegseth (33) på en omvisning.

I et villaområde utenfor Buenos Aires i Argentina har det blitt bygget en Love Island-boble de siste månedene.

Huset som deltakerne skal bo i, stod der fra før, men bortsett fra det er det meste nytt. Utenfor villaen har det blitt bygget et utekjøkken, et treningsområde og et badebasseng.

Innsiden av villaen er pusset opp med felles sovesal, et stort sminkerom og et oppholdsrom.

Se video i toppen av saken.

45 kamera

I Love Island-villaen vil det være 45 kameraer som filmer deltakerne til enhver tid. De neste to månedene vil de tilbringe all sin tid inne i villaen, bortsett fra når de blir sendt på dater utenfor området.

– Når de er inne på Love Island, er deltakerne skjermet fra omverdenen. Da de landet i Argentina i romjula, ble de fratatt mobiltelefonene sine, og de får ikke mobilene tilbake før de er ute av Love Island, sier Hegseth.

I sovesalen skal alle deltakerne sove i samme seng som sin partner. Deltakerne kan ikke sove så lenge de vil, avslører Hegseth.

– De blir vekt ved at noen slår på lyset, og det skjer ganske tidlig. Vi har én dag på oss til å lage reality som skal sendes dagen etter, så da er det opp for å lage god TV. Men noen dager får de sove litt lenger, sier han.

Se bilder fra Love Island-villaen her:

Skjult i stua

Deltakerne skal bo i villaen og bli filmet hele uka, men programmet sendes kun på TV søndag til torsdag.

Noen dager i uka vil deltakerne derfor ha mindre opplegg enn vanlig, og da finnes det en skjult TV i stua som de kan bruke.

DEN SKJULTE TV-EN: Den befinner seg i stua i Love Island-villaen. Foto: Marit Grøtte / TV 2

– Det gjemmer seg en TV i stua, fordi det er noen dager det ikke er like mye som skjer på Love Island. Da får ikke deltakerne lov til å snakke så mye sammen, men vi kan sette på en film eller TV-serie til dem, avslører Hegseth.

Kjærlighet og pengepremie

I Love Island skal ti single menn og kvinner flytte inn i villaen utenfor Buenos Aires i Argentina, og underveis vil det komme nye single.

Programmet sendes på TV dagen etter at det har blitt spilt inn, og gjennom appen «Love Island Norge» kan TV-seerne være med på å avgjøre deltakernes skjebne.