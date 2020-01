Vålerenga må trolig ut på trenerjakt.

Etter det TV 2 erfarer er det svært sannsynlig at Ronny Deila er tapt for klubben. Det til tross for at han så sent som i desember forlenget kontrakten med Vålerenga.

Det var fredag formiddag at den amerikanske Twitter-kontoen TransferMLS først meldte om den overraskende interessen fra MLS-klubben New York City.



Fredag ettermiddag får TV 2 bekreftet at disse opplysningene stemmer. Overgangen er ikke i boks, men det skal være et ønske om å få avtalen i stand.



Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen har ikke besvart TV 2s henvendelse fredag. Deila-agent Tore Pedersen vil ikke kommentere saken. Daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga vil heller ikke uttale seg om saken til Eurosport.



Vålerenga starter sesongoppkjøringen mandag 13. januar. Akkurat nå er det uvisst hvem som leder klubben da.

Deila har link til eierne

For Ronny Deila tyder det meste nå på at han står overfor et nytt utenlandsopphold. Etter eventyrlig suksess med Strømsgodset, blant annet et seriegull, ble treneren hentet til Celtic i 2014.

Også der sikret Deila seg seriegull, men likevel ble det retur til norsk fotball og Vålerenga i 2016.

Nå tyder altså det meste på at det er i New York at Ronny Deila skal holde til i årene framover.

Selv om det virker overraskende på enkelte, er det mulig å peke på en link mellom partene fra tidligere:

80 prosent av New York City FC eies av City Football Group, som har eierandeler i en rekke klubber rundt om i verden. Det desiderte flaggskipet er Manchester City, som er fulleid av City Football Group.

Deila har hatt en forbindelse til City Football Group helt siden sin tid som Strømsgodset-trener, da han hentet flere Manchester City-spillere på lån til Marienlyst.

Jobben som NYCFC-trener har vært ledig siden spanske Domènec Torrent forlot klubben i november, etter ett og et halvt år i sjefsstolen. Før han var det Patrick Vieira som satt i sjefsstolen.

I New York blir Deila gjenforent med tidligere Celtic-spiller Gary Mackay-Steven, som han hentet til den skotske giganten i 2015.