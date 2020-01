3000 amerikanske soldater sendes til Midtøsten

Det amerikanske forsvarsministeriet opplyser at de trapper opp den militære tilstedeværelsen i Midtøsten etter attentatet på den iranske topp-generalen, Qasem Soleimani, i Bagdag fredag morgen.

Iran truer med å hevne drapet.



– Vi skal ta en så voldsom hevn at dagene dere blir mørke som netter, sa Iransk religiøse leder Ahmad Khatami til folkemengden - og ble møtt med rungene rop:

– Død over USA, død over USA.

Angrepet markerer en kraftig opptrapping i forholdet mellom USA og Iran, og kommer også svært ubeleilig for Irak, som samarbeider med både USA og Iran, og som har havnet i skvis mellom de to landene.

USA varsler at de sender nesten 3000 flere soldater til regionen.

Mektig mann

Soleimani var en av de aller mektigste menneskene i Iran. Han ledet den militære etterretningen og var involvert i alle iranske militære operasjoner - også kampen mot IS, noe som gjorde han populær.



President Donald Trump hevder Soleimani var ansvarlig for flere tusen amerikanske liv, og at han hadde planer om å ta enda flere liv.

Han hevder også at generalen var både fryktet og forhatt i hjemlandet.

– General Qasem Soleimani har drept eller alvorlig skadet tusenvis av amerikanere over tid, og planla å drepe mange flere, men han ble tatt. Han var direkte og indirekte ansvarlig for livene til millioner av mennesker, inkludert demonstrantene som er drept i Iran nylig. Iran aldri vil innrømme det, men Soleimani var både forhatt og fryktet i Iran. De er ikke så triste som lederne vil ha det til. Han skulle blitt tatt ut for mange år siden, skriver han.

Det var Trump som beordret likvideringen.

USAs utenriksminster, Mike Pompeo, omtaler på Twitter handlingen som et forsvarstrekk fra USAs side, og sier at han fredag har diskutert situasjonen med europeiske kolleger i Tyskland og Storbritannia.

Kritiske

Pompeo hevder USA ikke søker krig, og at de vil jobbe for en deeskalering, men mange verdensledere er kritisk til denne strategien hvis målet er fred.

Kina, Russland og Frankrike, som alle er permanente medlemmer av FNs sikkerhetsråd, er kritiske.

– Vi har våknet opp til en farligere verden, slo Frankrikes viseutenriksminister Amelie de Montchalin fast.

Urenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier hun er dypt bekymret over eskaleringen

– Vi er redd for at dette skal eskalere ut av kontroll. Derfor har vi hatt representanter både fra den amerikanske og den iranske ambassaden inne hos Utenriksdeperatemetet for å gi uttrykk for vår bekymring og ønske om å roe ned situasjonen, sier Søreide til TV 2.