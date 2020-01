Det skriver hun i det hun omtaler som sitt aller siste blogginnlegg.

– Tidligere i år kjente jeg på en følelse jeg ikke har hatt tidligere. At jeg rett og slett ikke klarer mer. Å blogge koster mer enn det gir, og i seks måneder har jeg vært lei meg nesten hver gang jeg logger inn her og nesten holdt meg for øynene hver gang jeg leser kommentarer, skriver hun i innlegget.

– Ikke holdbart

I blogginnlegget skriver Isaksen åpenhjertig om hvor tungt hun har hatt det i året som har gått.

– Det er ikke holdbart for meg å drive med blogg lengre. Jeg klarer ikke den enorme mengden av kritikk som kommer mot meg her, hver eneste dag. Det er ikke bare konstruktiv kritikk, det er ofte mobbing, slemme ord og personangrep kun for å trykke meg ned å såre meg. Og det funker, skriver hun.

Hun forteller at hun slutter å blogge til tross for at det er hennes største inntektskilde.

– Det siste året har jeg blitt mye lei meg av bloggen. Dessverre. Motivasjonen har dalt og jeg har ikke klart å prioritere den – fordi jeg bare ble trist, og derfor ikke klarte å gjøre noe annet.

– Alt jeg gjør er feil

Isachsen skriver at hun føler hun må være perfekt for å tilfredstille leserne, og at hun syns det er leit å slutte med bloggen.

25-åringen forteller at avgjørelsen er viktig for at livet hennes skal kunne gå videre – uten å føle på stress forårsaket av bloggen.

– Jeg må være perfekt, eller endre alt ved meg selv i løpet av et par timer eller dager, og om ikke går det ikke. Og om jeg først forandrer meg, er det også feil fordi «sånn var jeg jo ikke før».

Hun skriver også at hun ikke vet hva hun kan gjøre annerledes eller bedre, fordi hun ikke klarer å være noen andre enn seg selv.

– Ofte har jeg følt at alt jeg gjør her inne blir feil. Uansett når jeg prøver å lære, eller være ærlig om hvor jeg er i livet, eller faktisk bare være den jeg er, så blir det feil.

Blogget i ti år

Isachsen har blogget i nesten ti år, og har i mange år vært et kjent fjes via flere sosiale medier, TV-serier og bokutgivelser.

– Forhåpentligvis blir det mange spennende prosjekter fremover i min karriere. Jeg er ikke ferdig med å jobbe. Og kanskje jeg får enda mer motivasjon til å skrive bok nå, skriver hun på bloggen.

– For første gang i livet har jeg det bra. Skikkelig bra. Jeg har følt det originale ved meg selv forsvinne, litt etter litt, og det finner jeg meg ikke i. Da må jeg ta bort det som får meg til å tvile på meg selv. Bloggen, fortsetter hun.

Aktuell med TV-serie

Isaksen er for tiden aktuell med den tredje sesongen av Sophie Elises verden på TV 2, som har premiere 6. januar.

Seerne har i de foregående sesongene blitt med bloggeren og influenseren på opp- og nedturer, reiser, huskjøp, krangler og fester.

I denne sesongen blir kameraene blant annet med inn på operasjonsstuen.

– Det var ikke noe som var planlagt, men jeg skulle operere i den tidsperioden. Og jeg deler jo det som skjer i livet, og operasjonen var noe som skjedde i livet akkurat da, forklarer Isachsen i God morgen Norge.