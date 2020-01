Vegvesenet i nord: – Tenk dere om før dere skal ut og kjøre

Uvær, dårlig føre og rasfare fører fredag til store problemer på fjellovergangene både Nord og Sør i landet.

Flere fjelloverganger er stengt, samt at en rekke fergestrekninger er innstilt på grunn av uværet.

Meteorologene har også sendt ut en rekke farevarsel.

Fredag ettermiddag er det klart at Dovrefjell er åpent, det forsøkes kolonnekjøring på riksvei 52 i Hemsedal, og Filefjell har åpnet kolonnekjøring for tunge kjøretøy.

– Vær forberedt

Veien over Saltfjellet var i løpet av natten delvis åpen for trafikk, deretter ble det kolonnekjøring fram til klokka 14. Da ble også denne strekningen stengt, og den åpner ikke i løpet av fredagen.

Det anbefales ingen omkjøring, verken via Sverige eller via fylkesvei 17 og fergesambandene, opplyser Vegtrafikksentralen nord.

Lørdag kan forholdene bli verre, og Vegvesenet ber folk tenke seg om før de skal ut og kjøre.

– Vi har ikke grunn til å gå ut med en generell oppfordring om å holde seg hjemme, og forholdene varierer selvsagt. Men dette er nok helga for å tenke seg ekstra om før man planlegger turer, særlig via fjelloverganger, sier driftsleder Siril Veiåker-Nilsen ved Vegtrafikksentralen nord.

– Det viktigste er at de som velger å kjøre, er forberedt på at forholdene kan forandre seg. Kanskje blir det vanskelig å komme seg dit du planlegger, og folk må i alle fall ta med seg rikelig med drivstoff, varme klær, mat, drikke – og en god porsjon tålmodighet, fortsetter driftslederen.

Ferger og flere veier

Samtidig meldes det om flere innstilte fergesamband i fylket, blant annet ruten fra Bodø til Moskenes. Tidligste avgang ventes å gå fra Bodø først klokken 16.30 lørdag. Også på Vestlandet er det innstilte fergeavganger.

Stormsenteret ventes å treffe kysten av #Nordland i kveld 🌀 Kraftigst vind får vi sør for stormsenteret, og vi har ute farevarsler for store deler av #SørNorge i dag. Følg med på https://t.co/sb4X9as5HV ⚠️ pic.twitter.com/38DmXX8VEp — Meteorologene (@Meteorologene) January 3, 2020

I Troms og Finnmark ble flere veistrekninger åpnet igjen etter natten, men fredag formiddag skapte været fortsatt trafikkproblemer. Fylkesvei 8018 mellom Øksfjord og Myrnes var en periode stengt på grunn av snøras fredag morgen, mens E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp ble åpnet for kolonnekjøring.

E6 over Kvænangsfjellet i Troms og over Hatter og Sennalandet i Finnmark var fredag åpne, men det ventes vanskeligere værforhold lørdag.

Nesten alt stengt i sør

Også i sør er det problemer. Fredag ettermiddag var følgende veier stengt: Riksvei 15 Strynefjellet, riksvei 13 Vikafjellet, riksvei 7 Hardangervidda, fylkesvei 50 Hol-Aurland, fylkesvei 53 Tyin-Årdal, E134 Haukelifjell og riksvei 52 Hemsedalsfjellet.

I tillegg var det kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn på E16 over Filefjell. E6 over Dovrefjell kunne litt før klokka 15 fredag åpnes igjen for trafikk.