– Ser at Johaug er ukomfortabel med å ligge i rygg

Therese Johaug har nærmest vært uslåelig på distanserenn de to siste sesongene, men nå har 31-åringen gått to renn på rad uten å vinne.

Fredag var hun heller ikke på pallen. Astrid Uhrenholdt Jacobsen vant foran svenske Ebba Andersson og tyske Katharina Hennig.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener Johaug så stresset ut underveis på den kaotiske 10-kilometeren i Val di Fiemme.

– Før Tour de Ski var jeg inne på at den beste sjansen konkurrentene hadde til å slå Johaug var å følge henne tett, utfordre henne i svinger og inn i bakker. Stresse henne litt. Det har de klart. Johaug har ikke fått traséer eller føre som passer henne godt så langt i Touren. Det var ganske lette løyper både i Lenzerheide og Toblach. I dag var det glippeføre og litt krevende utforkjøringer. Hun har blitt satt i en litt utfordrende posisjon, og så er hun blitt stresset av at konkurrentene henger med. Det blir litt kaotisk, er Skinstads dom.

Han får støtte av Petter Northug.

– Hun er mest komfortabel når hun får styre og ligge i tet. Hun går enda bedre på ski når hun får luker. Når Johaug ligger bak, stresser hun mer. Hun er ukomfortabel med hvordan hun skal plassere seg i felt, sier Northug.

– Er du overrasket over at hun blir slått?

– Ikke når løpet ble som det ble. Det er et føre som gjør at det er enkelt å være med, sier Northug, som gledet seg over at Hennig og Andersson hang med teten.

– Det er bra for kvinnelangrenn, konkluderer han.

– Mye armer og bein

Skinstad mener det høye stressnivået fører til at Johaug går teknisk dårligere på ski.

– Hun får ikke skiene ned på snøen, og da får hun ikke brukt styrken og kapasiteten. Man ser at hun er ukomfortabel med å ligge i rygg. Hun vil hele tiden forbi, sier langrennseksperten.

– Johaug er klart best når det som pleier å skje skjer. Hun er best til det hun er vant til å trene på. Hun er vant til å få luke ut fra start og gå noenlunde i fred. Da er det naturlig at det er det man blir best til. Hun løser det ikke optimalt når hun blir satt under press. Da blir det mye armer og bein, lite snøkontakt og unødvendige situasjoner, legger han til.

Johaug innrømmer at hun lot seg stresse.

– Jeg var veldig irritert på førsterunden fordi jeg datt. Det var veldig klønete. Jeg klarte ikke å finne rytmen eller flyten etter det. Vi kan konstatere at hele skirennet var stang ut. Jeg fant ikke roen og havnet litt bakpå. Da er det vanskelig å kjempe om seieren, sier hun.