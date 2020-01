Nå er det offisielt bekreftet: Som TV 2 meldte tidligere denne uken fortsetter Cecilie Fiskerstrand (23) karrièren i den engelske superligaklubben Brighton. Norges landslagskeeper forlot LSK Kvinner før jul.

Sunnmøringen er med klar for sitt første klubb i utlandet. Hun har skrevet under på en kontrakt som strekker seg til 30.juni 2021. Det ble offentliggjort fredag kveld av Brighton.

– Det er mange grunner til at jeg signerte her. Jeg har hørt så mange fine ting om klubben, byen og kvinnefotballens utvikling i England. Jeg ønsket virkelig å ta del i det, sier 23-åringen til klubbens nettsider.

– Det er en klubb med en flott struktur, glimrende fasiliteter og jentene er en god gjeng. Hope (Powell, manager) var en annen stor grunn til at jeg signerte her, hun gjorde stort inntrykk på meg både som trener og person, fortsetter hun.

Fiskerstrand overtok som Norges førstekeeper etter at legenden Ingrid Hjelmseth la opp etter årets sesong. Hun har 26 landskamper etter debuten i januar 2014.

23-åringen har tidligere spilt for Fortuna Ålesund, Stabæk og LSK Kvinner. Hun vant fire seriemesterskap og to cuptitler på fire sesonger hos gultrøyene fra Lillestrøm.

I den engelsk superligaen gjenforenes Fiskerstrand med en rekke norske spillere. Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og Guro Reiten spiller for Chelsea, mens Cecilie Kvamme er i West Ham. Reading har duoen Kristine Leine og Amalie Eikeland i troppen, mens Aurora Mikalsen spiller for Manchester United.

– Så mange fra landslaget kommer til England, og det er spennende å se at arenaene fylles opp og at alle de store herrelagene støtter sine kvinnelag. Det er flott å være en del av det som skjer her i landet akkurat nå, sier Fiskerstrand.

