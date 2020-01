FNs generalsekretær: – Verden har ikke råd til ny krig

Flere eksperter kaller Soleimani Irans nest viktigste person – etter landets øverste leder Ali Khamenei, og foran president Hassan Rouhani. Tunsjø mener likvideringen av Soleimani kan sammenlignes med et iransk angrep mot USAs visepresident eller forsvarssjef.

Professoren sier han ikke vil bli overrasket om Iran nå vurderer et angrep mot noen i Det hvite hus, Pentagon eller CIA, selv om dette vil være svært vanskelig å gjennomføre.

Iran eller Iran-allierte militsgrupper vil også kunne utføre angrep mot amerikanske mål i Irak. Både USA og Iran er tungt til stede i Irak, som er alliert med begge de to rivaliserende landene.

– Jeg tror Irak vil betale prisen for dette, sier Iran-kjenneren Fanar Haddad ved det nasjonale universitetet i Singapore.

Presidentvalget i USA

USAs regjering hevder at Soleimani ble drept fordi han planla angrep mot amerikanere både i Irak og andre land.

Sverre Lodgaard mener denne forklaringen kan være riktig. I tillegg tror han Donald Trump ønsker å framstå som handlekraftig i forkant av presidentvalget i USA senere i år.

Men for at dette skal fungere på hjemmebane i USA, er det trolig en forutsetning at situasjonen i Midtøsten ikke kommer ut av kontroll. For Trump vil det sannsynligvis være politisk skadelig med en ny krig.

Qasem Soleimani ledet elitestyrken Quds i den iranske Revolusjonsgarden, og han var regnet som hjernen bak Irans militære og politiske operasjoner i andre land i Midtøsten. I hjemlandet hadde han nærmest legendestatus.

– Forhatt

Trump hevder på Twitter at Soleimani var både fryktet og forhatt i hjemlandet, og at Iran ikke sørger så mye som de gir uttrykk for. Han hevder også at Soleimani sto bak drap og angrep på tusenvis av amerikanere, og at han planla flere angrep.

USAs utenriksminister Mike Pompeo hevder at likvideringen har gjort verden tryggere, men presiserer at USA er forpliktet til å jobbe for deeskalering av konflikten.

Fra resten av verden er det kommet en lang rekke bekymrede reaksjoner etter det amerikanske angrepet som kostet Soleimani livet. Både Frankrike, Tyskland, Kina og mange andre land frykter ytterligere opptrapping i Midtøsten.

(©NTB/TV 2)