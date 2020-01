– Flere personer klager på smerter, men heldigvis ser det ikke ut til å være veldig alvorlige skader, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2.

Politiet melder at trafikken går sakte forbi, men anbefaler omkjøring via Svartdalstunnelen og over Manglerud.

– Vi jobber med å få åpnet veien igjen nå. Det har vært utfordrende å få bergingsbilen til stedet på grunn av mye trafikk, sier Pedersen like før klokken 17.