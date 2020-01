En gravemaskin prøver å finne igjen oppkjørselen til Reidar og Ruth Kristensen sitt hus i grenda Os i Beiarn i Nordland.

Fredag fikk de se igjen hjemmet sitt som de måtte evakuere fra.

– Ja, det er tungt og trist, forteller Reidar Kristensen alvorlig.

Datteren Mona Kristensen Hansen nikker enig.

– Det er jo fryktelig trasig, men vi skal vel få det til å rydde opp og ordne opp i ting igjen, forteller hun.

Enorme naturkrefter

Uvirkelig syn: Mona Kristensen Hansen (datter), Ruth Kristensen og Reidar Kristensen

Når dagslyset kom til Beiarn fredag fikk man se de enorme mengdene med is som lå rundt huset og langs elva.

Det er ingen tvil om at det er enorme naturkrefter som har vært i sving, og det er nesten et under at huset til familien Kristensen ikke er knust av de voldsomme ismassene.

Også i 1991 opplevde familiene og få isen fra Beiarelva vel tett på.

– Da måtte de hentes ut av det ene stuevinduet og vinsje seg over i en båt, men det var på langt nær så mye is som det er denne gangen, forteller Mona Kristensen Hansen.

Torsdag kveld sørget naturkreftene selv for å løsne opp i isen som hadde demmet opp store deler av Beiarelva.

Det var dramatisk

Noen timer før var det dramatisk da elva steg i et voldsomt tempo.

Flere biler måtte rygge etter hvert som vannet steg i voldsom fart. Noen måtte også evakueres fra bilene sine.

En av de som opplevde dramatikken var Per Kristensen. Han bor på andre siden av fylkesveien og er nærmeste nabo til Reidar og Ruth.

Dramatisk: Per Kristensen viser hvor høyt vannet gikk.

– Vannet stod helt opp hit, forteller Kristensen.

Han peker rundt en halv meter opp på døra.

– Isflakene lå rundt døren og det var litt dramatisk og det var bare så vidt at vi kom oss her i fra.

Kona, Vigdis, kom ut her og da hadde hun vann helt opp til livet, forteller Per Kristensen.

Han viser oss kjelleren. Det lukter kloakk og det er vått overalt. Det meste av vannet har trukket seg tilbake nå, men det vil ta tid å reparere alle skadene.

Enorme krefter. Foto: Sigfinn Andersen

Hvor store ødeleggelsen totalt setter i Beiarn er det ingen som har oversikt over nå for takstfolkene kommer først på mandag.

– Det viktigste er at ingen liv gikk tapt, sier Mona Kristensen Hansen.

Pappa Reidar Kristensen bygde selv huset som stod ferdig i 1964.

Han er ikke overrasket over at der fortsatt står.

– Det er godt spikret, humrer Reidar Kristensen, som vil ha tomten sin fullt av isblokker i lang tid fremover.