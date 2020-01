Det er en av norgeshistoriens verste togulykker som lørdag markeres ved minnesteinen som ble satt opp like ved ulykkesstedet nord for Elverum.



19 mennesker omkom. Den yngste var 12 år gammel. 67 personer overlevde. Mange ble skadd, men ingen livstruende.

Eva var på toget

Anstein Gimse visste at kona tok toget fra Trondheim til Hamar på Rørosbanen, denne dagen. Og da sønnen hans på 16 år fortalte ham at det hadde skjedd en ulykke forsto han at hun var på et av ulykkestogene. Han tok med sønnen og dro til pårørendesenteret, som var på Rena. For kona hadde ikke mobil, så det var umulig å kontakte henne.

Det ble timesvis med vond og kaotisk venting sammen med andre bekymrede pårørende,som hadde slekt på Trondhjemstoget og toget fra Hamar. Togene hadde braket sammen i en voldsom kollisjon og tatt fyr.

– Etterhvert som tiden gikk fryktet vi mer og mer at Eva ikke hadde overlevd ulykken, forteller Anstein.

Etter noen timer forsto de at hun var omkommet.

– Måtte ta vare på sønnen vår

– For min del så tror jeg det kom inn noe instinktivt. Det var bare en tanke i hodet. Jeg måtte ta vare på Torgeir. Min 16 år gamle sønn. Jeg levde i et vakum de første månedene og fikk hjelp av psykolog.

Granskningene av ulykken avdekket at mangelfull sikkerhet førte til at ulykken kunne skje og ikke ble avverget. Det var for eksempel ikke togradio installert i lokomotivene. Og Rørosbanen hadde ikke såkalt automatisk togstopp. Et system som gjør at tog på kollisjonskurs bremses ned og stanses. Politietterforskningen førte til at Jernbaneverket ble ilagt en foretaksstraff på ti millioner kroner etter ulykken, Anstein sier sikkerhetsvikten ble en ekstrabelastning for de pårørende.

– Det er forferdelig. Og derfor er det i ettertid veldig viktig at vi ikke mister fokus på sikkerhetstenkningen, sier Anstein Gimse.

Sønnen ga datteren farmors navn

Det har gått bra med sønnen hans, Torgeir, som ble sterkt rammet av å miste moren sin som 16-åring. I dag er han voksen og han har fått to døtre. En av dem har han oppkalt etter farmoren.

– Ja. Hun er oppkalt etter farmoren sin. Hun heter Eva.

– Er det godt?

– Ja. Vissheten om at Torgeir har det godt og har fått to flotte jenter er god å ha. Og det er også fint å tenke på at Evas minne lever gjennom dem.

Har fått ny familie

Etter 11 år gikk også Anstein Gimse videre i livet sitt. Idag er han gift og har to nye barn.

– Jeg har fått en ny familie som er glad i meg. Det å bety noe for noen, er ikke det den fineste følelsen vi kan ha, sier Anstein Gimse.

Han er leder av Støttegruppen etter Åstaulykken og deltar under minnesamlingen etter 20 år.

– Hvordan har det gått med de andre ofrene etter ulykken?

– I dag har vi ikke god nok informasjon. Men generelt kan vi si at vi er forskjellige som mennesker. Sorgprosessen er forskjellig. Det betyr at noen har kommet seg godt gjennom dette, om man kan si det slik. Mens andre fortsatt sliter.