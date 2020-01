Se spurten i vinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Etter den siste bakken spurtet han mot Sergej Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov om seieren. Klæbo var i kjent stil overlegen, og vant foran Ustjugov.

Klæbo tok sju sekunder på sammenlagtleder Bolsjunov i den innlagte spurten om bonussekunder. I mål var han ett sekund foran.

Klæbo er dermed 18 sekunder bak Bolsjunov i sammendraget. Han klatret dessuten knepent forbi Ustjugov, som lå på andreplass før rennet.

Roser taktikken

Morfar og trener er svært imponert over det 23-åringen leverte.

– Det var ekstremt, virkelig, sier Kåre Høsflot til TV 2.

– Hva gleder deg mest?

– Han går veldig taktisk hele veien. Han utnytter sine styrker, sparer energi der det er mulig og gjør det riktige hele tiden, mener han.

Sammendraget 1. Aleksandr Bolsjunov

2. Johannes Høsflot Klæbo +18

3. Sergej Ustjugov +21

4. Sjur Røthe +1.27

...

6. Hans Christer Holund +1.34

...

8. Pål Golberg +1.51

...

12. Simen Hegstad Krüger +2.28

....

19. Jan Thomas Jenssen +4.01



Selv er vinneren meget godt fornøyd med hvordan rennet utspilte seg. Han sier at det sjeldent har vært artigere å gå skirenn.

– Jeg går mine beste løp hvis jeg kan leke meg litt og gå mitt løp. Jeg fant mine plasser å gå fort, og slapp med bak der jeg trengte å slippe meg bak. Jeg hadde en klar plan før start. Jeg håpet at farten skulle skrus opp på sisterunden, og det gjorde den heldigvis, sier Klæbo til TV 2.

– Dessverre var det de to russere som ble nummer to og tre jeg gjerne skulle hatt flere sekunder på, tilføyer han.

– Overtak på Bolsjunov

Sjur Røthe ble nest beste nordmann. Vossingen endte på femteplass, ti sekunder bak Klæbo. Pål Golberg, som lå på fjerdeplass i sammendraget, sprakk. Han kom på 20. plass, 44 sekunder bak den trønderske vinneren.

Lørdag er det klassisk sprint i Val di Fiemme, der Klæbo er storfavoritt. Der er det 60 bonussekunder til vinneren. Tour de Ski avsluttes med fellesstart opp monsterbakken søndag.

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum mener at Klæbos seierssjanse er 60 prosent. Nøkkelen blir å få seg et lite forsprang til Bolsjunov – og helst et litt større til Ustjugov, mener han.

– Johannes og Bolsjunov tror jeg ikke det er så stor forskjell på i bakken. Jeg rangerer til og med Johannes som litt bedre. Får han et halvminutt til Ustjugov, skal jeg være veldig fornøyd. Det er mulig, sier Nossum.

Resultater

1. Johannes Høsflot Klæbo

2. Sergej Ustjugov +0,7

3. Aleksandr Bolsjunov +1,0

...

5. Sjur Røthe +10,2

...

8. Hans Christer Holund +15,8

...

20. Pål Golberg +44,4

...

23. Simen Hegstad Krüger +51,5

...

27. Jan Thomas Jenssen +1.03,0