Ari Behn sprengte grenser da han levde. Døden hans kan også gjøre det. På grunn av familiens åpenhet rundt dødsårsaken og Ari Behns psykiske problemer, men ikke minst på grunn grunn av Maud Angelicas gripende tale til faren sin i Oslo Domkirke.

Det er en tale vi kommer til å huske lenge. Hvordan en 16 år gammel jente satte ord på sjokket og fortvilelsen over at pappa velger å avslutte sitt eget liv. Og hvordan hun, foran hele det norske folk, snakket åpent og ærlig om sorg og skyldfølelse.

– Du har vært psykisk syk i mange år og det har vært vanskelig for oss barna. Vi tenker ofte at vi burde vært der mer for deg.

Og på toppen av det hele trøster hun også andre pårørende som opp gjennom årene har kjent på den samme skyldfølelsen.

– Vi kunne ikke vite at det var så alvorlig. (...) Vi kan ikke klandre oss selv. Et selvmord er ikke noens feil. Det er som en dødelig sykdom.

Og Maud Angelica Behn løftet blikket ytterligere under bisettelsen i Oslo domkirke. Hun snakket ikke bare til faren sin og til sine nærmeste. Hun snakket til oss alle. Med klar røst kom hun med et tydelig budskap til alle som sliter der ute. Det er noe av det modigste jeg har sett.

– Jeg vil bare si til alle som har gått gjennom psykisk sykdom, selvskading dårlig selvfølelse, selvmordstanker eller noe annet at det alltid finnes en utvei.

Talen til Maud Angelica var så personlig, så viktig, så uredd. En tale som kan redde liv. En påminnelse om at det alltid finnes en utvei.

Denne åpenheten gir oss alle et ansvar for å følge opp et stort samfunnsproblem. Både hver enkelt av oss og myndighetene. Nesten hver eneste dag tar to mennesker livet sitt i Norge. Og statistikken er økende. Det er ikke noe som forsvinner av seg selv.

Nå er det opp til hver enkelt av oss å plukke opp den hansken som Maud Angelica har kastet, ta den utfordringen som Ari Behns familie har gitt oss.

Etter Maud Angelicas tale i pappaens bisettelse er det ikke lenger like tabu- og skambelagt å snakke om selvmord og psykiske problemer. Det er noe som kan skje i alle familier, i alle samfunnslag. Vi kan alle gjøre noe. Og det finnes håp.

La oss alle lære noe av den modige 16-åringen.