Love Island-deltaker trekker seg like før innspillingen starter

Kort tid før innspillingen av TV 2s nye realityserie Love Island skal starte, har en deltaker valgt å trekke seg.

Kristoffer Neset (25) fra Arendal ble for en uke siden presentert som én av de ti første deltakerne som skal flytte inn i villaen, men dagen før innspillingsstart har han valgt å avbryte realitydeltakelsen.

TV2.no får opplyst av Love Islands pressekontakt i TV 2 at Kristoffer trekker seg av personlige årsaker.

Kristoffer ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer til TV2.no.

Sørlendingen har vært utenfor Buenos Aires i Argentina, hvor innspillingen skal foregå, i omtrent en uke. Fredag er han på vei hjem til Norge.

Erstatter

Det er allerede klart hvem som tar Kristoffers plass som en av de ti første Love Island-deltakerne. Det er selgeren Ådne Funderud (23) fra Mysen.

TREKKER SEG: Kristoffer Neset. Foto: Marit Grøtte/TV 2

Ådne skulle egentlig komme inn som ny deltaker underveis i innspillingen.

– At Kristoffer forlater Love Island før innspillingen starter, får ingen konsekvenser for selve programmet. En av nykommerne som allerede var på plass i Argentina vil gå inn som deltaker fra starten av innspillingen, sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

Love Island har premiere på TV 2 Sumo søndag 5. januar.

– Sjokkerende

TV2.no møter Ådne på et hotell utenfor Buenos Aires før han skal inn i Love Island-villaen. Da har han nettopp fått vite om endringene.

– Da jeg fikk den beskjeden, så må jeg innrømme at det var litt sjokkerende, men samtidig utrolig artig. Jeg er klar for det, så det gjør meg ingenting å komme inn nå med en gang, sier han til TV 2.no.

23-åringen forteller at det ikke er en særlig stor omstilling for han og at han ikke planlegger å gjøre ting annerledes nå.

ERSTATTER: Ådne Funderud. Foto: Marit Grøtte/TV 2

– Dersom jeg kom inn etter hvert, så hadde jeg kanskje vært mer mystisk, men nå vil jeg være en del av de originale deltakerne. Det er en forskjell der, men uansett hva som hadde skjedd, så tror jeg at det hadde kommet noe godt ut av det, sier han.

Se video av intervjuet med Ådne i toppen av saken.

Vil finne en livspartner

Ådne har vært singel i tre - fire måneder, og nå er han klar for et forhold.

– Jeg vil være med på Love Island fordi jeg tror at TV 2 vil finne noen av de beste damene som er der ute. Jeg ser på dette som en god mulighet til å finne en kjæreste, sier han.