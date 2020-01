Maud Angelicas hylles av hele Norge: – Den talen kan ha reddet liv

Fredag var familie og venner samlet i Oslo domkirke for å ta et siste farvel med Ari Behn.

En av de som holdt et minneord under bisettelsen var hans eldste datter Maud Angelica (16).

– Jeg vil bare si til alle som har hatt selvmordstanker, at det alltid finnes en utvei. Du kan få hjelp, og ting kan bli bedre. Det er aldri en skam å be om hjelp. Aldri tenk at det er bedre for de rundt deg at du går bort, for det er så inderlig feil, sa hun.

Nå hylles Maud Angelica for det rørende og ærlige minneordet.

– Det var en flott tale, sier statsminister Erna Solberg.

– Treffer midt i hjertet

Erna Solberg sier at hun tror talen kan være med på å hjelpe de som har det vanskelig.

– Det er viktig å huske i det mørke som mange som begår selvmord går i, så mister de kanskje følelsen av at andre er glad i de, og at andre trenger de, at de har en mening for andre. Hennes budskap var sterkt og treffer midt i hjertet. Jeg håper at de lytter, sier Solberg.

Statsministeren hyller også familiens åpenhet, og sier at hun tror det kan føre til at flere tør å be om hjelp.

– Den kjærligheten man har vist, har vært så innstendig, og det ønske om at folk skal be om hjelp har vært så innstendig, at jeg tror at det kan føre til at flere ber om hjelp, sier Solberg.

Rørende og gripende

Også generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg lot seg røre av 16-åringens tale.

– Det var en veldig rørende og gripende tale. Det minner alle om at han har tre døtre, og talen til Maud Angelica uttrykte det på en vakker måte, sier Stoltenberg.

Haddy Njie sier at hun tror talen kan være med på å redde liv.

– Hun klarte å se andre som enten er i hennes situasjon eller som tror det ikke finnes noen løsning, det tror jeg rett og slett reddet liv, sier Njie.

FADDER: Trond Giske er fadderen til Maud Angelica. Foto: TV 2

Ap-politiker Trond Giske var en nær venn av Ari Behn i mange år, og han er også fadder til 16 år gamle Maud Angelica. Han hyller motet og åpenheten til fadderbarnet.

– Det var et sterkt budskap, og det er utrolig av en 16-åring og ha det blikket, sier Giske.

Modig 16-åring

TV 2s kongehusekspert Trond Norén Isaksen hyller også Maud Angelicas tale.

– Hun er Norges modigste 16-åring, sier TV 2s kongehusekspert Trond Norén Isaksen om minneordet.

Mange har tatt til Twitter for å rose tenåringen for talen. En av de som hyller talen er journalist Ingeborg Senneset. Hun kaller talen en av norsk offentlighets sterkeste taler.