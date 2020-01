Love Island-Oda måtte på sykehus før innspillingsstart: – Jeg fikk panikk

I disse dager entrer ti single nordmenn, fem kvinner og fem menn, en villa i Buenos Aires i Argentina med et mål om å finne kjærligheten i TV 2s nye realityprogram Love Island.

Deltakerne ankom argentinsk jord noen dager før innspillingstart, og de har da oppholdt seg på hoteller i nærheten av Love Island-villaen.

Dramatisk start

For én av dem ble oppkjøringen til deltakelsen noe dramatisk. Få dager etter ankomst endte nemlig trønderen Oda Lindsetmo (22) på akuttmottaket.

22-åringen skulle bare gjøre seg ekstra flott før TV-innspillingen, og satte derfor på falske negler for anledningen.

– Jeg biter negler, så jeg tenkte at jeg burde feste på noen så jeg ikke ser så trøndersk ut, sier hun til TV 2 og humrer, da vi møter henne et par dager før TV-innspillingen starter.

PÅ SYKEHUS: Her ankommer Oda sykehuset i Argentina. Foto: TV 2

– Fikk panikk

Det skulle vise seg å få konsekvenser. For da Oda skulle kle av seg genseren før en massasjetime, skjer det noe uventet.

– Jeg er ganske brå i bevegelsene, så det endte med at jeg slang fingeren på massasjebenken og bøyde hele neglen bakover i samme slengen, forteller hun.

Både hennes egen og den falske neglen ble flerret av fingertuppen og sto rett til værs.

– Jeg fikk skikkelig panikk. Ja da, det er bare en negl, og det høres fisefint ut, men det er veldig mange nerver i fingrene, og vi er i Argentina med mye bakterier, forklarer hun.

Fraktet til sykehus

I hui og hast fikk hun presset tilbake neglen og kontaktet noen i produksjonsselskapet, som raskt fraktet henne til sykehus og akuttmottaket. Med god hjelp fra en spansktalende i følget, fikk de satt på plass neglen og bandasjert med skinne.

BANDASJERT: Oda fikk bandasje og skinne på fingeren. Foto: TV 2

Oda forklarer at det hele gikk fint for seg, men at hun der og da tenkte det verste.

– Selv om det ikke silblødde, ble jeg svimmel og kastet opp. Det var alle tankene om at det skulle bli betent – at jeg kanskje måtte amputere. Ja, for man kan jo få blodforgiftning, og så måtte jeg ha reist inn i Love Island-villaen med én arm. Det går jo ikke, sier Oda.

Håper å bli bandasjefri

22-åringen forteller til TV 2 at smertene avtok raskt, og foruten at hun må løsne på bandasjen daglig for å rense fingeren, har ikke hendelsen påvirket tilværelsen i Buenos Aires noe videre.

– Nei, det har egentlig ikke det. Jeg tar det bare med et smil. Artig historie, da! Det er greit at fokuset blir på fingeren og ikke på meg, sier hun og ler.