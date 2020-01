Saken oppdateres!

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble historisk da hun vant 10 kilometer fellestart i Val di Fiemme.

Jacobsen spurtslo svenske Ebba Andersson og vant etappe nummer 100 i Tour de Ski.

Johaug ble nummer tre, mens Østberg endte på femte.

– Jeg bare går så fort jeg kan. Jeg har alltid hatt tro på at jeg, på mitt aller beste, at jeg også kan være vanskelig å slå. Jeg har veldig lite fokus på enkeltpersoner når det gjelder konkurrenten mine. Det er vel det som gjør det lettere for meg å beholde troen, sier Jacobsen til TV 2.

Allerede i den innlagte spurten var Astrid Uhrenholdt Jacobsen på offensiven. Der tok 32-åringen 15 bonussekunder.

Johaug-fall

I den tøffeste utforkjøringen, allerede på første runde så det dramatisk ut da Johaug falt i svingen i enden av bakken.

Men 31-åringen hadde få problemer med å komme seg på beina og hente inn sekundene teten fikk etter fallet. Etter 3,9 kilometer var hun i ledelsen.

– Jeg følte meg egentlig bra fra start og så klarte jeg å kløne det til. Jeg datt i ene svingen, havnet litt på hælen og var litt stresset. Jeg kjente at det ikke var helt dagen etter fallet. Sikkert litt blanding av litt stress og ikke klarer å treffe helt teknisk, sier Johaug til NRK.

Johaug leder fremdeles sammenlagt, og har 19 sekunder ned til Østberg på andreplass.

Det ble en skuffende etappe for Heidi Weng, som endte på 8. plass – 19 sekunder bak Østberg.

– Vi andre blir bare bedre og bedre. Therese er vanvittig god fra starten av sesongen og det har hun alltid vært, mens vi andre trenger litt skirenn for å komme oss inn i det. Jeg er ikke overrasket, altså, sier Heidi Weng om at Jacobsen slo Johaug til TV 2.

Østberg falt og brakk staven

Liker før mål ble det enda mer dramatisk da Ingvild Flugstad Østberg brakk staven.

– De siste to rundene følte jeg meg veldig bra. Så skjer det på verst tenkelig tidspunkt at staven blir kjørt på bakfra og knekker, og da har man ikke noe å gjøre helt i toppen. Det er surt på en dag jeg føler jeg kunne vært med å fighte foran der. Det var kanskje Therese som gjorde det, jeg så ikke helt hva som skjedde bak meg. Therese sa det ikke var med vilje selvsagt, sier Flugstad Østberg etter at hun knakk staven i siste motbakke og trolig tapte seieren til NRK.

Det så lenge ut til at 29-åringen skulle ta sin andre etappeseier, men med fall i utforkjøringen i nest siste runde og stavbrekk i siste runde, var det Ingvild Flugstad Østberg som til slutt kunne juble.