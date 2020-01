General Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk rakettangrep i Irak natt til fredag.

Callamard stiller spørsmål ved USAs begrunnelse om at Soleimani ble likvidert «for å forhindre framtidige iranske angrepsplaner».

– Framtidige er ikke det samme som nært forestående, som er en forutsetning i henhold til folkeretten, tvitrer spesialrapportøren.

Callamard mener USAs likvidasjon bærer preg av gjengjeldelse og påpeker at Pentagon i sin kunngjøring ikke nevner at andre ble drept i angrepet. – Ulovlig? Absolutt, tvitrer hun.

Flere land bekymret

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier hun er dypt bekymret etter at USA likviderte en viktig iransk general i Irak.

Tidligere denne uka ble USAs ambassade i Bagdad angrepet av demonstranter som USA mente var støttet av Iran,

– Jeg er dypt bekymret for den dramatiske eskaleringen vi har sett de siste dagene, sier Eriksen Søreide i en uttalelse.

– Jeg vil oppfordre alle parter til å bidra til å roe situasjonen ned og hindre at den eskalerer ut av kontroll, legger hun til.

Demonstrasjoner

Titalls tusen mennesker protesterer mot USA i Irans hovedstad Teheran etter likvideringen av landets mektige general Qasem Soleimani.

– Død over Amerika, lyder det kjente slagordet blant demonstrantene i byens gater etter fredagsbønnen.

Nyhetsbyrået AFPs korrespondent anslår at folkemengden teller titusenvis av mennesker og påpeker at protesten strekker seg over flere kvartaler i sentrum av Teheran.

Mange holdt opp plakater av Soleimani, som ble drept sammen med flere irakiske militsledere i et amerikansk droneangrep ved flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad natt til fredag.

Iran varsler hevn

Fredag morgen varsler Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, kraftig hevn over USA etter angrepet.

– Martyrdøden var belønningen for hans ustanselige innsats i alle disse årene, skriver Khamenei på sin persiskspråklige Twitter-konto.

Sammen med «de frie nasjonene» i Midtøsten skal Iran hevne USAs likvidasjon av general Qasem Soleimani i Irak, sier Irans president Hassan Rouhani.

– Det er ingen tvil om at den store nasjonen Iran og andre frie nasjoner i regionen vil ta hevn for denne grusomme forbrytelsen fra det kriminelle Amerika, sier Rouhani i en uttalelse lagt ut på den iranske regjeringens nettsider.