Politikk, talentfabrikk og ekstrem stolthet – slik er klubben til Martin Ødegaard

Han ble godt kjent med byen og klubben gjennom en personlig venn i 2004. I 2005/2006-sesongen rykket Real Sociedad opp. Allerede da, var supporter-Ødegård bergtatt.

– Jeg er veldig glad for at jeg ble kjent med Real Sociedad på den måten jeg gjorde, altså via en venn. Jeg vil mye heller det enn å heie på for eksempel Barcelona på grunn av Messi, sier han.

Han er ikke i tvil om hva han skal trekke fram når han blir utfordret på hva som kjennetegner Real Sociedad som klubb.

– Det er en klubb som er flink til å ta til seg unge spillere tidlig. Real Sociedad har et sterkt akademi som har en felles filosofi med A-laget. Treneren nå (tidligere spiller Imanol Alguacil, journ. anm) kom blant annet fra andrelaget. I tillegg har jo laget nå den laveste snittalderen i La Liga, der flere av spillerne har kommet opp fra akademiet, sier Rolf Ødegård.

Hjemme mot Levante var snittalderen til Real Sociedad 24,1 år. Ingen andre lag har stilt med et yngre lag hittil i La Liga i år.

I moderne tid er Antoine Griezmann det kanskje beste eksempelet på talenter som har slått gjennom i klubben. Han er i dag stjernespiller i Barcelona.

– Klubbens filosofi er at vi ønsker tidlig å finne unge spillere som kan bli gode. Vi ønsker å kjempe på et høyest mulig nivå med flest mulig lokale spillere. Og så kan vi gjerne finne de få vi ikke finner her utenfra som kan løfte oss det siste hakket, sier Xabi Alonso.

Real Sociedad – populært kalt «La Real» eller «Txuri-urdin» (de blå/hvite på baskisk) – har spilt i Spanias øverste divisjon siden det forrige opprykket i 2009/2010-sesongen. Stort sett har laget havnet midt på tabellen siden da, men klubben har kommet seg til Europa flere ganger. I 2012/2013 slo klubben dessuten til med en 4. plass.

Har merket Ødegaard-interesse

For øyeblikket ligger Real Sociedad og Martin Ødegaard på 5. plass i La Liga.

Selv om både Bjørn Tore Kvarme og Vadim Demidov har spilt for klubben tidligere, er det ingen som helst tvil om at Martin Ødegaards inntog i den spanske klubben har gjort interessen for klubben større enn noen gang i Norge.

– Det er ingen tvil om at vi har merket Ødegaard-effekten, mener Rolf Ødegaard.

Han forteller at supporterklubben lenge lå på rundt 40 medlemmer. I år har tallet steget til over 100.

– Men vi har nok ikke vært så flinke til å reklamere for oss selv. Jeg tipper likevel at vi er oppe i over 200 i løpet av denne sesongen, sier Rolf Ødegaard.

Han har selv vært til stede på hjemmebanen Anoeta opptil flere ganger.

– Det er jo en del nordmenn som i alle år har reist til San Sebastian på grunn av maten. Det er jo på en måte matens mekka. Men nå har folk også funnet fotballen. Det er moro, mener han.