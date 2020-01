– Vi har sagt nei til et bud på Pål André Helland, sier Mikael Dorsin uten å ville bekrefte hvilken klubb det er snakk om.

Ifølge avisen dreier det seg om svenske Norrköping.

– Pål er viktig for oss, og vi vil i utgangspunktet ikke selge ham. Han kommer til å være viktig for oss neste år. Motivert og skadefri er han er virkelig god spiller – en enorm ressurs for laget og klubben. Så enkelt er det, sier Dorsin til Adressa.

Torsdag meldte Adressa at Helland var enig med Norrköping om de personlige betingelsene.

Helland, som fyller 30 år på lørdag, har spilt i Rosenborg siden han kom fra Hødd i 2013. Han har også en tidligere periode i klubben.

TV 2 har ikke lykkes i å få kontakt med Helland.

