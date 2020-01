– Jeg skjønner ikke at det går an. Flammene sto høyt over taket og jeg var sikker på å miste alt, sier Monica Sandtorv.

Rømte fra kjellerleilighet

Hun bor i kjellerleiligheten i en tomannsbolig som ligger i Fyllingsdalen i Bergen. Natt til første nyttårsdag ble hun vekket at at det dundret på vinduet.

– Da jeg kom ut var det full fyr. Selv om brannvesenet kom raskt trodde jeg det var for sent, sier Sandtorv.

Nå har hun fått flytte tilbake til leiligheten, som ligger i den delen av huset som ikke brant.

– Alt er som da jeg forlot det. Det er et mirakel, sier Monica Sandtorv.

LETTET: Monica Sandtorv takker brannvesenet for at ikke hele tomannsboligen brant ned. Foto: Klaus Holthe.

Viften ble avgjørende

Ifølge brannvesen var brannskillene i tomannsboligen en viktig grunn til at brannen ikke spredde seg, men det var likevel noe annet som ble avgjørende.

– Vi plasserte en stor vifte i inngangsdøren til boenheten som ikke brant. Ved å blåse inn luft skapte vi et overtrykk som gjorde at røyken og gassene fra brannen ikke klarte å trenge inn, sier Pål Hansen i Bergen brannvesen.

VIFTETRIKS: Det var en slik vifte som skapte overtrykk og hindret brannen i å spre seg. Foto: Robert Reinlund.

Han forteller at de raskt forstå at den ene delen av tomannsboligen ikke kunne reddes, og at alt da handlet om å redde den andre delen.

– Vi må vel kunne si at det grepet var veldig vellykket, sier Hansen.

Både Bergensavisen og Bergens Tidende har tidligere omtalt denne saken.

Nyttig hjelpemiddel

Det finnes det ingen tall på hvor store verdier slike vifter sparer samfunnet for årlig. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er ventilering av røyk veldig viktig under slokking, og brukt riktig kan slike vifter derfor være et nyttig hjelpemiddel.