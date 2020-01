TV 2 treffer Norges nye hoppyndling på shopping i Innsbruck. Rett bortenfor hotellet ligger en stor elektrobutikk, og Lindvik mangler en fjernkontroll til et spill han og lagkompis Sondre Ringen bruker en del tid på. Med over 100 000 kroner på konto bare for seieren i nyttårshopprennet, så er det ikke fritt for at kronene brenner litt i lomma.

– Kanskje vi skal oppgradere TVén på hotellrommet? ler romkamerat Sondre Ringen mens de går gjennom fjernsynsavdelingen i den gigantiske Mediamarkt-butikken.

– Nei, nå må vi ikke ta av helt her. Du skal holde meg igjen, Ringen. Det er derfor du er her, ler Lindvik.

Hovedsponsor

Før man slår gjennom som hopper på toppnivå, er man nødt til å lære seg å leve nøkternt. Det er lite lukrativt før man begynner å hente pallplasser i verdenscupen. Så langt i sesongen har Lindvik hentet rundt 300 000 kroner bare i premiepenger. Og det er kjærkomment.

– Det er første året jeg lever av skihopping selv, sier Lindvik.

Fortsatt bor han hjemme hos familien.

– Du har levd på ukelønn?

– Nei. Jeg har aldri fått ukelønn, men har fått penger når jeg trenger det.

– Så mamma og pappa har vært hovedsponsor?

– Det er nok riktig å si. Mamma og pappa har nok vært hovedsponsor. Uten dem hadde det ikke gått, sier Lindvik.

Det store spørsmålet er om Lindvik kan holde seg stabilt på toppen. Og på sikt hoppe seg ut av barndomshjemmet i Rælingen rett utenfor Oslo.

– Har alt han trenger

Landslagssjef Alexander Stöckl mener det er mange argumenter som taler for det.

– Lindvik har jobbet hardt for å komme dit han er i dag. Han er eet treningsprodukt. Han har et stort talent, men har ikke kommet lett til det pga en voldsom form, eller flaks i forhold til utstyrsregler som tilfeldigvis passer til hans kroppstype. Han har tatt små steg hele veien siden han ble juniorverdensmester, og det er en fordel med tanke på å stabilisere seg i toppen, sier Stöckl.

For det er mange elementer som allerede er på plass for Lindvik.

– Det virker som Lindvik har alt han trenger. Han har bra fysikk, han har bra forståelse for teknikk. Han har en god evne til å omsette nye ting med én gang, Han er villig til å teste ting og prøve noe nytt.

Og akkurat det siste er noe Lindvik brenner for å snakke om. Han er beskjedene hver gang han skal snakke om seg selv. Men når man kommer inn på skihopping, og jobben som ligger bak, er det som et lys tennes i øynene på gutten. Han er enig med treneren om at han er flink til å ta til seg råd.

– Hvis treneren sier at du må gjøre det og det, så må du faktisk gjøre det for å bli noe bedre. Det er det som er det vanskeligste. For når du har hoppa så mange hopp, flere tusen hopp og har gjort det samme i lufta hver gang, så må man tørre å gjøre forandringer for å bli bedre, sier Lindvik.