Fredag klokken 13.00 samles familie og venner i Oslo domkirke for å ta farvel med Ari Behn.

Det er plass til 800 personer i kirken, og det er ventet at det vil bli fullsatt.

Ari Behn opparbeidet seg et stort nettverk i løpet av karrièren som anerkjent forfatter og kunstner. Mange av disse har møtt opp i kirken, fredag.

Kisten til Ari Behn var dekt av blomster, og en rekke hilsener. Deriblant fra Behns tre barn, Maud, Leah og Emma.

«Elsker deg for alltid, pappa», står det.



– Merkelig dag

Blant disse var tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland. Hun har kjent Ari Behn i ti år.

– Dette er en merkelig dag. En dag fylt av så mye vemod at selv jeg er tom for ord, sier hun til TV 2.

Drevland forteller at Ari Behn alltid hadde tid.

– Det finnes så mange gode klemmer og samtaler. Han skrev et personlig brev til meg når jeg ikke hadde det så lett, og det har jeg trøstet meg med ofte. Og jeg må nok gjøre det nå også, sier hun.

– For tidlig

Mia Gundersen ønsket også å ta farvel med sin gode venn, Ari Behn.

– Det er veldig fint å få lov til å si et siste farvel. Men det er en utrolig trist plass å være, det er for tidlig, sier hun til TV 2.

Gundersen forteller at hun og Ari ikke være nære venner, men at de var i samme bekjentskapskrets, og at de møttes en rekke ganger.

– Ari var et menneske som jeg følte meg veldig på sjelelig bølgelengde meg. Jeg har alltid tenkt at han må få lov til å være seg selv. Han har ofte blitt sett på som en raring, men Ari var bare Ari. Han var fargerik, sier hun.

– Veldig takknemlig

Katrine Moholt var programleder sammen med Ari Behn på Allsang på grensen. Hun forteller at hun opplevde å knytte et sterkt vennskap til Behn.

– Dette er selvfølgelig en veldig trist dag, og det er så trist å være her. Jeg skulle gjerne vært her å truffet Ari. For med han var det glede. Han var en person som lyste opp alle mennesker, sier Moholt til TV 2.

Den kjente programlederen forteller at Ari var en person man ble så inderlig glad i.

– Hvordan han så mennesker og verden har lært meg utrolig mye, og jeg mener vennskapet vårt gjorde meg til en bedre person. Jeg er veldig takknemlig for det, sier hun.

– Kraftfull

Én av de som uttrykte sin sorg etter dødsfallet til Ari Behn ble kjent, var skuespiller Aksel Hennie. Han sier til TV 2 at han vil minnes Ari som et unikt, smilende og generøst menneske.