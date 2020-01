– Det var kritikk fra A til Å

Se Danmark-Norge på TV 2 Zebra og Sumo fra kl. 18.10.

Norges målvakt vil for alltid være skrevet inn i den norske idrettshistorien med gullskrift etter redningen som sendte håndballherrene til sin første VM-finale i 2017. Men de to påfølgende mesterskapene ble hyllesten etterfulgt av et hylekor, ifølge 25-åringen. Det har gått utover psyken.

– Jeg har ikke vært så bra som jeg håpet og ønsket selv, men jeg ble nok trukket mer ned av media. Så jeg har både vært sur på meg selv fordi jeg ikke har prestert bedre, og så har jeg lest kommentarene. Da blir alt forsterket. Så VM i Danmark i fjor var tøft, det var beinhardt, forteller han.

Møter Danmark i EM-oppkjøring

Bergerud - som i kveld vokter buret når Norge møter Danmark i Golden League (TV 2 Zebra fra kl. 17.55) - gir uttrykk for at det er urettferdig at alt skal sammenlignes med den ene redningen som har gitt ham evig legendestatus.

– VM i Frankrike var bra, men mesterskapet ble definert på den ene redningen. Når man ser til EM året etter så ble det veldig mye negativitet, selv om jeg hadde høyere redningsprosent og flere redninger enn året før. Problemet var at jeg ikke hadde den ene avgjørende, og det er jo den man ser. Så kom VM i Danmark og jeg følte at jeg sto veldig bra i den første kampen, men det var likevel kritikk fra A til Å. Ingenting var bra nok. Jeg vet at jeg legger listen høyt for å være fornøyd med egen innsats, men da det ble så mye trykk rundt meg på at folk ikke syntes prestasjonen var god nok - og jeg leste det - så ble det vanskelig.

– Likevel endte det jo med sølvmedalje?

– Ja, det endte med sølv, men det ble skrevet at det var helt utrolig at man kom til finalen uten målvakter. Men målvaktsteamet var ikke dårlig, det synes verken jeg eller noen på laget, svarer han.

– Sier du nå at redningen i 2017 har blitt en forbannelse?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg er flink til å legge ting bak meg, men det føles ikke alltid at så mange andre har lagt den bak seg. Fordi sammenligningen vil alltid gå dit.

Trykket øker

Bergerud er imidlertid forberedt på at det kommer til å bli et helt annet trykk rundt EM, som starter neste helg. Dette mesterskapet er delt mellom Sverige, Østerrike og Norge, og de tre første kampene til Christian Berges menn skal spilles i Trondheim.

– Hva gjør du konkret for ikke å bli satt ut når det nå er et mesterskap på hjemmebane?