Tallene for nybilsalget i 2019 er nettopp gjort opp. Det ble en skikkelig thriller-avslutning på året, i kampen om å bli Norges mest solgte merke. Det er egentlig bisarr at et amerikansk bilmerke skal være med i den kampen, men elbilprodusenten Tesla treffer svært godt i det norske markedet. Og selv om de bare har tre modeller å by på, har de vært med i kampen om å være mest solgte merke helt fram til sluttstreken.

Men nå er altså fasit klar – og det er ikke Tesla som står øverst på lista. Den æren er det VW som stikker av med, slik de har gjort så mange ganger før.

Forskjellen mellom de to er imidlertid bare på 151 biler. Det er småtteri – når en tenker på at de solgte henholdsvis 18.949 og 18.798 biler i året som gikk.

Selv om de ikke fikk førsteplassen totalt, er det likevel all mulig grunn til å juble for Tesla. De har hatt et rekordår i Norge – og dessuten har de den mest solgte bilen i Norge i 2019: Model 3.

Video: Bli med på omvisning i Tesla Model 3

Voldsomt salg

For Tesla sin del har det nemlig vært rene Klondyke-stemningen rundt deres innstegsmodell Model 3. Det var lenge klart at den kom til å bli Norges mest solgte bil i fjor. Totalt ble det registrert 15.683 eksemplarer. Hvor imponerende det er, ser vi når nummer to på listen er VW Golf – med 10.025 registrerte biler.

Model 3-salget er også over 5.000 biler mer enn både BMW og Volvo solgte totalt sett!

– I løpet av under ett år på det norske markedet har familiebilen Model 3 blitt en suveren favoritt blant nordmenn. Den ble kåret til Årets bil, Folkets favoritt og Årets beste bilkjøp i Norge. Det synes vi er kjempegøy. Samtidig opplever vi fortsatt god interesse for de større premiumbilene Model S og Model X, selv om konkurransen har blitt skjerpet, sier Even Sandvold Roland, i Tesla Norge til Broom.

Her er vår første test av Tesla Model 3

Harald Edvardsen-Eibak kan konstatere at VW sikret seg posisjonen som Norges mest solgte bilmerke i 2019.

Gammel favoritt holder koken

Nummer to på listen er VW Golf. Den har altså vært svært populær i sitt siste år, før den blir erstattet av en ny generasjon. Ikke minst har salget av e-Golf holdet seg bemerkelsesverdig godt.

Nissan Leaf kommer inn på tredjeplass med 6.127 biler – mens vi finner el-SUVen til Audi, e-tron, på fjerdeplass (5.377 biler).

Oppsiktsvekkende nok holder også Mitsubishi Outlander koken, selv i 2019. Her er det naturligvis den ladbare hybriden som drar lasset – men vi snakker tross alt om en bil som har vært på markedet i flere år. Over 5.000 Outlander ble registrert i fjor.

Tesla: Snart kan du sove bak rattet

Misutbishi Outlander har vært på markedet i flere år, men treffer fortsatt svært godt blant norske kjøpere. I 2019 var dette den femte mest solgte bilen.

Nedgang i salget

Salget av nye personbiler gikk i 2019 ned med 3,8 prosent i forhold til 2018. Totalt ble det solgt 142.381 nye personbiler i Norge i 2019, mot 147 929 året før.

Mens salgskurven for diesel- og bensinbiler sank, så økte salget av nye elbiler med over 30 prosent – til 60.316 biler.

Samtidig sank salget av ladbare hybrider med 27,3 prosent, mens salget av hybrider hadde en økning på 7,5 prosent.

Det viser tallene som ble sluppet da Opplysningsårdet for Veitrafikk (OFV) fredag formiddag hadde sin årlige presentasjon med gjennomgang av det norske bilåret og bilsalget i 2019.

Slik kommer du lenger med elbilen

Bensinbilsalget falt kraftig

For første gang på flere år sank salget av bensinbiler kraftigere enn dieselbiler, nedgangen var på 31,4 prosent, mens dieselbilsalget kun sank med 13,1 prosent.

– At bensinbilsalget prosentvis sank mer enn for dieselbiler, skyldes blant annet at mange av bensinbilene er små biler. For disse finnes det nå mange hel- eller delelektriske alternativer. Dieselbilene er gjerne er større, kraftigere og romsligere familiebiler som flere ønsker seg. Dette gjenspeiles også i salget av store elbiler, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Les vår test av en bensinbil som gjorde stort inntrykk i 2019

Mange på gjerdet

Den store nedgangen i salget av ladbare hybrider – og at ikke elbilsalget har økt enda mer – kan tyde på at en del bilkjøpere har satt seg på gjerdet, i påvente av større og mer familievennlige elbiler og ladbare hybrider kommer i 2020 og 2021.

– Elbilsalget ble omtrent som forventet, basert på hva som finnes av tilgjengelige merker og modeller. Men nå, i 2020 og framover, kommer det et mye bredere utvalg av biler som både har lenger rekkevidde, er større og i overkommelige prisklasser for folk flest. Derfor tror vi at elbilandelen vil bli enda høyere i 2020 enn i 2019, sier Solberg Thorsen.

Bilsaglet i Norge 2019 Topp 15 bilmodeller Tesla Model 3 (15 683) Volkswagen Golf (10 025) Nissan Leaf (6 127) Audi e-tron (5 377) Mitsubishi Outlander (5 048) Toyota Rav 4 (4 977)

BMW i3 (4 851)

Hyundai Kona (3 471)

Hyundai IONIQ (3 356)

Skoda Octavia (3 118)

Jaguar I-PACE (3 080)

Toyota Yaris (2 889)

Volvo XC60 (2 646)

Volvo V60 (2 633)

Toyota C-HR (2 424) Topp 10 merker Volkswagen (18 949) Tesla (18 798) Toyota (14 885) BMW (10 330) Volvo (10 056) Nissan (7 573) Hyundai (7 430) Audi (7 393) Skoda (6 991) Mitsubishi (5 351)

Topp 10: De viktigste elbilene i 2020