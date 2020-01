Tiltalt for å ha skremt vindkraft-ingeniør

– Jeg ville bare markere litt «kjør-sakte» hastighet, som for å si at Trønder-Energi ikke er velkomne på Frøya. Nå i ettertid ser jeg at akkurat dette ikke var heldig.

Han la til at det var ren impuls-handling, og at den siste, farligste episoden, der hun følte dødsangst ikke skyldtes ham. Tiltalte tror hun må ha møtt en annen bil.

PROTESTER MOT VINDKRAFT: Motstanderne på Frøya begynte å aksjonere tidlig våren 2019 mot utbygging

Må ta forholdsregler

I retten kom det fram at flere av de ansatte i Trønder-Energi har blitt spyttet på, og skjelt ut, nærmest daglig i perioder. Men fram til den 14.mai 2019 hadde ingen av dem følt angst for sitt eget liv.

En av lederne i Trønder-Energi vitnet i Fosen tingrett og sa at alle bilene deres nå har videoovervåkning.

Den unge ingeniøren fortalte retten at for henne er den personlige prisen så høy at den har konsekvenser.

– Jeg har lenge vært klimaengasjert, sa fornærmede i retten, men nå orker jeg ikke lenger delta i debatter og samtaler i offentligheten om dette.

Aktor nedla påstand i retten om fengsel i 90 dager. Hun påpekte at tiltaltes opptreden har stort skadepotensial. Dom ventes å falle i neste uke.