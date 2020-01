Nå er det offisielt: Som TV 2 meldte 1. januar, er Kristian Thorstvedt klar for Genk.

I dag offentliggjorde klubben at 20-åringen har skrevet under på en tre og et halvtårskontrakt med den regjerende seriemesteren i Belgia.

– Elegant

Thorstvedt reiser lørdag med resten av troppen på treningsleir til spanske Benidorm.

Genk presenterer 20-åringen som en «stor, elegant venstrefotet midtbanespiller som har vært en av de mest lovende spillerne i norsk fotball i noen sesonger.»

Overgangen betyr at nordmannen for øyeblikket er lagkamerat med Sander Berge, som i lang tid har vært linket bort fra klubben.

Stavanger Aftenblad skrev nylig at klubbene var enige om en overgangssum som ville sikre et rekordsalg for Viking. Ifølge lokalavisen er overgangssummen på mellom 15 og 20 millioner kroner

Har gjort kometkarriere i Viking

Flere klubber har i løpet av de siste månedene vist interesse for U21-landslagsspilleren.

I desember bekreftet Salzburgs sportsdirektør Christoph Freund at klubben fulgte med på nordmannen.

At Thorstvedt skulle ende opp med å bli et Viking-rekordsalg, hadde han neppe sett for seg foran 2018-sesongen.

Siden da har nemlig sønnen til tidligere landslagskeeper Erik gjort kometkarriere i Viking. I forkant av sesongen ble han faktisk ikke funnet god nok til A-lagstroppen til eliteserierival Stabæk.

I stedet gikk turen til Viking, der han var en sterk bidragsyter til at klubben rykket opp til Eliteserien på første forsøk. I år var Thorstvedt en sterk bidragsyter til at Viking hentet hjem cupgull og leverte en imponerende sesong i Eliteserien.

Totalt har U21-landslagsspilleren notert seg for ti scoringer for Viking denne sesongen. Totalt har han scvoret 22 mål på 57 kamper for de mørkeblå.