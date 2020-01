Datter Maud Angelica: – Håper du vet hvor høyt vi elsket deg

Fredag klokken 13.00 er familie og venner samlet i Oslo domkirke for å ta farvel med forfatteren og kunstneren Ari Behn.

TV 2s sending fra bisettelsen kan du følge her.

På kisten ligger det kranser med minneord fra de aller nærmeste.

På kransen fra Behns tre barn står det «Elsker deg for alltid, pappa».

Hans tidligere kone prinsesse Märtha Louise har lagt en krans der det står «Takk for alle gode stunder».

Det var også hilsener fra andre familiemedlemmer, og kongeparet. Samtlige 800 plasser i Oslo domkirke er fylt under bisettelsen, som ble innledet med en fiolinsolo fra Mari Samuelsen. Hun spilte «Ave Maria» av Franz Schubert.

^

– Håper du vet hvor høyt vi elsket deg

Ari Behns eldste datter, Maud Angelica (16), holdt så minneord. Hun har laget en tegning av sin far, som er trykket i programmet for bisettelsen.

Datteren hadde tenkt til å gi tegningen til sin far i julegave.

– Håper du vet hvor høyt vi elsket deg. Vi hadde ingen anelse om at du ville gå bort så tidlig, vi trodde du ville være her for å følge oss ned midtgangen når vi giftet oss, og bli bestefar til våre fremtidige barn. Men det ble ikke sånn. Du sa du var mye trist, men du holdt mye skjul, sier datteren.

Hun forteller at hun og søstrene har kledd seg i rosa, fordi de synes rosa var farens farge. Videre forteller hun at faren ofte sa at han var stolt av døtrene sine, og at søskenflokken er veldig glad for all støtten de har fått av faren i oppveksten.

– Det knuser meg så langt inn i sjelen at jeg ikke fikk sagt hade. Det siste jeg sa til deg var mest sannsynlig at jeg elsker deg. Men jeg skulle så inderlig ønske jeg fikk sagt hadet, eller at jeg kunne fått gitt deg tegningen min. Vi skulle ønske vi fikk gitt deg en siste klem. Kjære pappa, du er en glitrende diamant, sier datteren.

«ELSKER DEG, PAPPA»: Ari Behns båre med blomsterhilsner fra hans barn, Maud, Leah og Emma fra bisettelsen i Oslo domkirke. Foto: Lise Åserud

– Du rommet så mye

Aris foreldre, Marianne Solberg og Olav Bjørshol, holdt også minneord.

– Kjære Ari, kjæreste Mikis min. I en bokdedikasjon til meg, skrev du: «Til min elskede mama: takk for livet». Det har berørt meg de siste dagene. Våre aller siste samtaler handlet ikke så mye om lidelser og smerter, men om lyset, sier moren.

– At du i selve livet både hjalp og berørte utrolig mange, er det ingen tvil om, fortsetter hun.

– Kjære Ari, du hadde det store smilet. Du rommet så mye, sier Solberg.

Hans far, Olav Bjørshol, sier han vil huske sønnen som en varm person som så alle rundt seg, oh at han ikke hadde trodd han skulle bisette sin sønn.