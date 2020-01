Tre spillere ble straffet for hendelsen.

Den ene ble utestengt i seks kamper, mens to andre nå har blitt utestengt fra norsk idrett i et helt år etter kampen i fjor vår.

– Vi er glade for at saken er blitt behandlet og at det er gitt en streng straff, i en sak som vi opplever som veldig negativ for oss. Vi er glade for at sånne saker blir behandlet strengt, sier organisasjonssjef i Norges Basketballforbund, Espen André Johansen, til TV 2.

De to spillerne ble også politianmeldt for hendelsen.

Spytting og slåssing

Sanksjonsutvalget i Norges Basketballforbund anbefalte forbundsstyret å sende saken videre til Norges idrettsforbunds (NIF) domsutvalg, da de følte hendelsen var av en såpass alvorlig art at spillerne burde bli vurdert opp mot et strengere regelverk enn forbundet selv har.

Begge spillerne er nå utestengt fra å delta i konkurranser og organisert trening i norsk idrett av domsutvalget etter paragraf 11-4 (1), som blant annet omhandler «rettsstridig vold» og utøvere som opptrer «uredelig og uhøvisk».

Utestengelsene varer til 11. desember 2020.

Etter det TV 2 forstår, begynte det hele med munnhuggeri underveis i kampen.

Det ble etterfulgt av håndgemeng like etter kampslutt, blant annet etter at en av spillerne ble spyttet på. Flere slag ble utvekslet, og personen som pådro seg de største skadene ble også tråkket på mens han lå på bakken. Spilleren skal ha fått en fot i strupen og har i ettertid slitt med å svelge.

Politianmeldt

Spilleren måtte på legevakten på grunn av den skaden, i tillegg til en mild hjernerystelse og en forstuet arm etter å ha forsøkt å forsvare seg.

De to spillerne som ble utestengt i et år ble også politianmeldt, men sakene skal ha blitt henlagt på bevisets stilling.

Styreleder i de to spillernes klubb sier følgende til TV 2:

– Vi forholder oss til avgjørelsen fra NIFs domsutvalg, og de aktuelle spillerne vil ikke delta på kamper og treninger hos oss det neste året.