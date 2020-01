Den 47 år gamle kunstneren, forfatteren og tidligere ektemannen til prinsesse Märtha Louise bisettes i Oslo domkirke fredag.

I forbindelse med bisettelsen har politiet gjennomført flere sikkerhetstiltak.

Kongeparet og kronprinsparet skal delta, og representanter fra flere andre kongehus er ventet når bisettelsen begynner klokken 13.

I tillegg vil NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg være tilstede. Dermed har sikkerheten vært i fokus for Oslo-politiet.

Bombesøk

Allerede tidlig fredag morgen var politiet på plass for å gjøre bombesøk med hunder i området og inne i kirken.

Innsatsleder i Oslo politidistrikt Kristoffer Bang forteller at de har gjennomført rutinemessige sikkerhetstiltak, og at de er trygge på at sikkerheten vil bli ivaretatt.

– Vi har tatt ut det antallet politistyrker vi mener er tilstrekkelig for å ha en verdig bisettelse, sier Bang.

Det er ventet at en stor folkemengde vil møte opp utenfor kirken.

Det er 200 plasser som er reservert på forhånd til venner, bekjente og familie. I tillegg er det 600 plasser i kirken til de som måtte ønske å være tilstede. Allerede klokken 09 er det kø av mennesker som ønsker å få plass.

Sperret området rundt

Området rundt kirken vil være delvis avsperret, men innsatslederen mener det ikke vil påvirke trafikken rundt kirken i stor grad.

– Vi har satt opp lokale sperringer rundt kirken. Sperret Kirkegata, så det ikke vil være vanlig trafikk der, sier Bang.

Busser og trikker som går forbi kirken vil likevel gå som normalt, og vil kun stoppe midlertidig i forbindelse med ankomst og avreise. I tillegg må fotgjengere må gå på andre siden av gaten.

– Ellers vil det ikke påvirke osloborgerne i stor grad, sier Bang.

Han understreker at det i utgangspunktet er et privat arrangement, men at politiet vil være til stede til arrangementet er over, og at de har tatt høyde for at det kommer mange mennesker.