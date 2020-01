Fotballryktene: – Pogbas Manchester United–karriere kan være over

Paul Pogbas Manchester United-karriere er over, ifølge The Sun. Real Madrid kan være 26-åringens neste destinasjon, med en mulighet for at Toni Kroos går motsatt vei.

Manchester United har gjort Aston Villa-spiller Jack Grealish og Leicester-spiller James Maddison til sine hovedmål i januarvinduet, ifølge Independent.

De røde djevlene har også øynene oppe for Juventus-midtbanespiller Emre Can og Newcastles Sean Longstaff, melder ESPN. I tillegg er klubben også interessert i Norwichs 21 år gamle playmaker Todd Cantwell. Men kan møte motstand fra både Manchester City og Tottenham, ifølge Daily Mail.

Både Arsenal og Tottenham er interessert i Atletico Madrids franske ving, Thomas Lemar, melder The Mirror.

The Sun sier West Ham vil hente den 23 år gamle brasilianske spissen Gabigol fra Inter. Prislappen skal angivelig være på 230 millioner kroner.

Aston Villa planlegger et lån for Chelsea-spiss Michy Batshuayi, med en mulighet for å gjøre lånet permanent, ifølge Footmercato.

Arsenal blant flere klubber som er interessert i midtstopper Merih Demiral fra Juventus. London-klubben håper at et bud på rundt 490 millioner kroner er nok til å slå Manchester United, Milan, Atletico Madrid og Schalke, ifølge The Sun.

«The Gunners» har også kastet seg inn i kampen om Bournemouth-stopper Nathan Aké, melder Telegraph.