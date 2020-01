Han ble omtalt som «skyggenes general» og var hovedmannen bak Irans militære operasjoner i Syria og Irak. Natt til fredag tok USA livet av mannen som Irans Ayatollah Ali Khamenei kalte «en levende martyr av revolusjonen».

At USA valgte å likvidere den mektige iranske generalen Qassem Soleimani (62) sender sjokkbølger gjennom verden, men hvem var denne mektige mannen?

Han er først og fremst kjent som leder av den iranske elitehæren, Quds-styrken.

– Han kommer fra små kår i Iran. Han har gått gradene i Revolusjonsgarden og endte opp som leder av Quds-styrken. Det er han som har styrt Irans makt i hele Midtøsten, sier Mahmoud Farahmand, sikkerhetsekspert og tidligere etterretningsoffiser til TV 2.

Farahmand er selv iraner, jobbet i Midtøsten og personlig erfaring i møte med Revolusjonsgarden. Han forteller om en general som er utrolig viktig for Irans militære.

– Vi snakker om en person som har innflytelse på verdens gang. Om Iran har hatt to hjul til å kjøre på, har de nå mistet det ene, forklarer han.

Eksperten omtaler likvideringen som større enn da USA drepte Osama Bin Laden.

Enormt kontaktnettverk

Soleimani kommer fra vanskelige kår i Iran og har gått gradene i militæret.

– Han er sønn av en bonde og kommer fra små kår i Iran. Helt siden han sluttet seg til revolusjonen i 1979 har han vært en hel sentral skikkelse i Revolusjonsgarden.

Ifølge Farhamand har Soleimani et enormt kontaktnettverk som gjorde han så mektig.

– Han samlet sjia-muslimene og sjia-militisene i Libanon, Syria, Irak og Afghanistan. Han har et kontaktnettverk i hele regionen som gjør han mektig og hvor han kan reise rundt hvor han vil, sier Farhamand.

Spådd til å ta over Iran

Høsten 2019 var brøt det ut store demonstrasjoner i Iran. Mulighetene for et et militærkupp ble reist og nettopp Qassem Soleimani ble sett på som ny leder Iran, sier Farhamand.

– Om man ser på opprørerne i Iran, så var det nærliggende med et militærkupp. Da var Soleimani den naturlige nye lederen for Iran. Han er godt likt av sjia-muslimene og hadde en troverdighet som var helt unik, sier Farhamand.

Hånet USA

Soleimani har stått bak en rekke militære operasjoner gjennom Quds-styrken. Han er særlig kjent for sitt nærvær i Syria hvor han samarbeidet godt med Syrias president Bashar al-Assad.

Tidligere CIA-offiser John Maguire, omtalte han i 2013 som den mektigste mannen i Midtøsten, skriver New Yorker i en eldre artikkel.

Farhamand forteller om en general som åpenlyst hånet USA.

– Det var en gang hvor amerikanske elitestyrker sto klare på flyplassen i Baghdad for å arrestere han. Soleimani sa «værsegod». Noen timer senere var han løslatt. Han hadde kontakter overalt, forteller Farhamand.