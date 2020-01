Laura (15) har reist langt for å delta i bisettelsen: - Ari var spesiell for meg

Ari Behn (47) tok livet sitt første juledag. Fredag skal han bisettes i Oslo Domkirke.

Inger Elise Kolstø (66) fra Karmøy og Elisabeth Kallevik Nedrheim (59) fra Nedre Vats har dratt hele veien til Oslo kun for bisettelsen.

– Det er vanskelig og forstå. Trist, sier Nesheim.

– Forferdelig trist

Det er ventet mange gjester til bisettelsen og gjestene har derfor blitt oppfordret til å møte opp i god tid.

Inger Elise og Elisabeth kom til Domkirken ved 08-tiden fredag morgen. De var redde for å være sent ute, men havnet blant de første i køen for å komme inn i kirken.

– Vi forventer selvfølgelig at det blir en fin begravelse, og jeg bare håper familien får den støtten de trenger, sier Kolstø.

– Hvordan følte dere det da nyheten kom 1. juledag?

– Det var forferdelig trist, sier Nesheim.

– Ari har vært en offentlig person og er blitt utsatt for så mye hets. Han var litt annerledes og litt før sin tid. Jeg tror det er helt rett det som er sagt om han, jeg tror kanskje folk hadde tatt han annerledes imot nå, legger hun til.

– Flott og raus

De to har vært i de tre kongelige bryllupene i Sverige, to i England og to i Norge.

– Vi var i Nidarosdomen da Märtha og Ari Behn giftet seg. Vi synes at det er veldig enkelt å dele gleder, men når dagene er tunge må vi også vise at vi kan støtte opp, sier Kallevik Nesheim.

– Hvordan minnes dere Ari Behn?

– Jeg minnes han som en flott, raus, varm person som bød så uendelig mye på seg selv og han var så ærlig og at han blir et offer, på en måte, sier Kolstø.

– Jeg kommer alltid til å huske Ari Behn fordi det har vært mye snakk om at han husker folk igjen. Det vet vi faktisk, for han kunne huske oss fra det ene året til det andre når han hadde truffet oss i kongelige begivenheter, «der er dere jo», sa han. Han var en fin fyr, sier Nesheim.

Flere i kø

Bisettelsen begynner klokka 13 og er åpen for alle. Det er ventet fullsatt kirke og stor kø utenfor. Rundt klokka 9.45 hadde allerede rundt 30 mennesker stilt seg i kø.

– Ari Behn var spesiell for meg, han var annerledes og prøvde ikke å være noen annen enn den han var. Han traff meg både med humoren, kunsten og litteraturen. Jeg er her i dag for å si farvel og få ro i sjelen, sier 15 år gamle Laura Stjern Schjølberg. Sammen med moren Ingjerd Stjern var hun den første som var på plass i køen.

De to har kommet ens ærend fra Røros for å være til stede under bisettelsen. Det var Laura som ville dra, så moren ble med for hennes skyld.

Mange av de 800 plassene i Oslo domkirke er reservert familie, venner og det offisielle Norge.

Fra kongefamilien kommer kongen og dronningen, kronprinsen og kronprinsessen, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid. I tillegg til en rekke toppolitikere, deriblant statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, olje- og energiminister Sylvi Listhaug, Ap-leder Jonas Gahr Støre samt Nato-sjef Jens Stoltenberg.