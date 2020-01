TV 2 har sikret seg rettighetene til Erling Braut Haalands Borussia Dortmund-debut.

De tre oppkjøringskampene i Marbella spilles slik:

Tirsdag 7. januar 15.55: Borussia Dortmund - Standard Liege (Kampstart 16.00)

Lørdag 11. januar 11.55: Borussia Dortmund - Feyenoord (Kampstart 12.00)

Lørdag 11. januar 16.55: Borussia Dortmund - Mainz (Kampstart 17.00)

Europas giganter lå langflate etter 19-åringen. Erling Braut Haaland vraket både Manchester United og Juventus.

Jærbuingen signerte isteden for Borussia Dortmund, som betalte 20 millioner euro til Red Bull Salzburg. Nå starter oppkjøringen til både Bundesliga og storoppgjørene i Champions League mot Paris Saint-Germain for Haaland og Dortmund.

– Vi opplever stor interesse for Erling Braut Haaland. Han er en ekstremt spennende spiller som begeistrer og fascinerer. Det var derfor ikke overraskende at det var tøff konkurranse også om hans første kamper for Borussia Dortmund. Nå er vi glade for å kunne tilby de tre kampene til publikum på TV 2 Sumo, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Erling Braut Haaland stemplet inn som Borussia Dortmund-spiller for første gang fredag.

Spillerne skal gjennom diverse fysiske tester. Avisen Bild skriver at resultatene ikke vil bli offentliggjort.

Haalands ankomst var hovedoppslag i lokalavisen WAZ. Tenåringen var blant de første som kom til treningsanlegget.

Lørdag reiser troppen til Spania for en treningsleir. Der skal det også spilles tre kamper. Den første går mot Standard Liege tirsdag.

18. januar får trolig Haaland sin første kamp i tysk Bundesliga borte mot Augsburg.



